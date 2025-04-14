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    高雄駱駝山第19座石灰窯重見天日 文史人士：保存最完整

    駱駝山第19座石灰窯重見天日。（楊吉壽提供）

    駱駝山第19座石灰窯重見天日。（楊吉壽提供）

    2025/04/14 17:14

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區駱駝山區早期為石灰窯重鎮，已陸續發現18座，地方文史工作者日前田野調查時，在子儀營區外又發現一座，文史人士振奮地說，這是目前發現最完整的一座，研判為日治初中期興建，相信還有其它隱身在荒煙蔓草中，將持續探查勾勒出特有產業分布樣貌。

    綠色協會理事楊吉壽、林園文史工作者戴健城、吳岳雲等人，日前到林園區海軍陸戰隊子儀營區外圍進行田調，一行人深入密林探查，在一條荒廢牛車路旁，赫見巨大石灰窯身影，駱駝山第19座石灰窯重見天日。

    楊吉壽指出，該座石灰窯約有3層樓高，少有崩壞，是他在高雄地區見過最完整的一座；該窯使用低溫耐火磚，且沒有編號，應該屬於日治初中期興建，約有90年歷史。楊吉壽說明，日治後期的耐火磚都有編號，且相當嚴謹。

    他說，該座石灰窯位於軍事要塞旁，且牛車路早已為樹木雜草掩蓋，人煙罕至，才得以完整保存。

    戴健城表示，駱駝山之前已經發現18座石灰窯，包括子儀營區外7座、赤崁段2座、鳳山水庫溢洪道旁4座、清水岩2座、石頭公1座及小港區2座。根據之前訪問耆老，駱駝山有20座以上，地方文史人士認為還有其它未被發現。

    林園有句俗諺「潭頭伯，牽牛車，走四界；中厝叔，起大厝，呷四界；林內姐，綁掃帚，清四界」，看似不相干的產業，原來曾因當地特殊資源而相輔相成。駱駝山出產的石灰品質特別好，曾為當時重要建材，後為水泥取代。

    石灰窯內部完整。（楊吉壽提供）

    石灰窯內部完整。（楊吉壽提供）

    新發現石灰窯保存完整。（楊吉壽提供）

    新發現石灰窯保存完整。（楊吉壽提供）

    文史人士聯袂田調，發現新石灰窯。（吳岳雲提供）

    文史人士聯袂田調，發現新石灰窯。（吳岳雲提供）

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