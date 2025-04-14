下大雨就「剉咧等」！ 水利署2.7億元布設1.2K崙仔溪堤防

斗南崙子溪上游溫厝角段為土堤且河道淤積，水利署允諾布設1.2米長堤防，解決民眾數十年來的淹水惡夢。（記者黃淑莉攝）

2025/04/14 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南崙子溪上游土堤太低加上河道淤積嚴重，只要遇大雨即傳淹水災情，只要有大雨或颱風預報，兩岸農民及住戶即「剉咧等」。水利署副署長王藝峰表示，崙子溪溫厝角段布設堤防工程，用地取得費用9700萬元已提報，後續治理工程約1.7億元水利署也會儘速籌措，早日解決水患問題。

地方民眾說，去年7月凱米颱風崙因上游洪水渲洩而下，崙子溪溪水暴漲溢流，造成將軍、阿丹淹水嚴重，地勢低窪地積水達2米高，現在想起仍心有餘悸。

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斗南鎮長沈暉勛指出，崙子溪溫厝角段兩側堤岸仍為土堤，河床淤積嚴重，數10年來每遇大雨就淹水，民眾怨聲載道，去年凱米颱風後，立委張嘉郡邀集水利署、縣府、公所等單位會勘，由於今年汛期將到地方民眾關切改善情況，憂心忡忡。

立委張嘉郡表示，連日來接到不少斗南鄉親詢問，今天邀集水利署副署長王藝峰、第五河川分署長吳明華及斗南鎮長沈暉勛等人前往會勘，經過召開公聽會現已著手崙子溪溫厝角段堤防布建用地取得作業中，土地取得完成後即可著手治理工程，完工後可解決水患問題。

王藝峰表示，崙子溪溫厝角堤防布設右岸長540米、左岸687米，總計1227米，用地取得經費9700萬今年度已提報，希望地方能加速用地徵收或協議價購作業，若能提早完成後續治理工程經費約1億7000多萬元，水利署也會加速籌措，若今年汛期結束有節餘會優先來辦理。

水利署副署長王藝峰說明崙子溪溫厝角段堤防布設規劃。（記者黃淑莉攝）

立委張嘉郡（中）邀集水利署副署長王藝峰（右1）等人會勘崙子溪堤岸改善計畫。（記者黃淑莉攝）

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