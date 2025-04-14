食品展後 台南首批鳳梨約6公噸裝櫃運往新加坡

台南市長黃偉哲（左）日前率領「台南隊」參加「新加坡食品展」，4天展期創造高達3億元經濟效益。（台南市政府提供）

2025/04/14 16:42

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市日前參加「新加坡食品展」創造高達3億元經濟效益，展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃約6公噸今天裝櫃，將於4月25至27日在新加坡FairPrice10家連鎖超市進行30場試吃活動。待鳳梨成熟後，貨櫃出貨數量也將增加，盼達成週週出貨櫃的目標。

台南市長黃偉哲於8日領軍「台南隊」參加「新加坡食品展」，4天展期創造3億元經濟效益，其中生鮮水果、蔬菜訂單超過500公噸。展後首批銷往新加坡的鳳梨今天裝櫃，將於19日抵達新加坡，進行試吃品嚐活動。黃偉哲說，希望新加坡民眾一試成主顧，年年都跟台南採購鳳梨。

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銷售商「自然屋」指出，自從前年市府積極推動新加坡市場，該公司推薦在新加坡市佔率達8成以上的前兩大連鎖超市FairPrice及Coldstorage販售鮮果、蔬菜，反應都非常好，陸續販售台南芒果、鳳梨、文旦、芭樂等，均深受新加坡市場肯定。此次新加坡食品展，來自新加坡、日本、韓國、馬來西亞、加拿大、法國、阿拉伯聯合大公國等國家，都表示想要台南的鳳梨、芒果。

自然屋表示，今年因多次寒流來襲造成關廟鳳梨成熟期延遲2週，本次將先出貨20呎貨櫃約6公噸，預計19日抵達新加坡，接續進行清關、驗收及運送到FairPrice各店舖後，在FairPrice10家連鎖超市進行30場試吃。下週鳳梨成熟後，貨櫃出貨量也將增加，盼能達成週週出貨櫃目標。

黃偉哲指出，此次出口的關廟鳳梨，擁有產銷履歷，採行安全種植方式，歷經2年用心呵護，才登上新加坡FairPrice連鎖超市貨架，希望能把最好吃的鳳梨介紹給新加坡的消費者。

此次出口的關廟鳳梨，擁有產銷履歷，採行安全種植方式，歷經2年用心呵護，才登上新加坡FairPrice連鎖超市貨架。（台南市政府提供）

「新加坡食品展」展後首批銷往新加坡約6公噸鳳梨貨櫃今天裝櫃，預計將於19日抵達新加坡。（台南市政府提供）

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