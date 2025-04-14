為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澳洲辦事處致贈繪本 高市圖推澳洲主題書展

    澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題。（高市圖提供）

    澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題。（高市圖提供）

    2025/04/14 16:37

    〔記者蘇福男／高雄報導〕澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題，適合兒少讀者閱讀，高市圖總館B1國際繪本中心即日起推出「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展。

    高市圖館長李金鴦表示，高市圖2021年即曾與澳洲布里斯本市書籍互贈，此次再度獲得澳洲辦事處贈書，不僅延續雙方友好交流，更象徵高雄與澳洲在文化層面的連結持續深化。

    她說，此次贈書內容豐富，從澳洲特有動植物生態到原住民族的智慧故事，乃至反映澳洲在地文化的繪本創作，充分展現澳洲社會的多樣性與包容性，期盼透過書展，讓更多高雄讀者理解不同文化的價值和美好，從小培養國際素養及文化理解力。

    澳洲駐台代表馮國斌表示，高雄和布里斯本市締結為姊妹市，在教育、經濟及文化領域均有豐富交流基礎，高雄與澳洲也長年維持密切合作，他強調贈書不僅是對高市圖國際館藏的有力支持，更是一份文化禮物，讓高雄民眾得以透過閱讀與世界接軌。

    高市圖表示，「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展即日起至5月4日在總館B1國際繪本中心展出。

    高市圖2021年即曾與澳洲布里斯本市書籍互贈，此次再度獲得澳洲辦事處贈書。（高市圖提供）

    高市圖2021年即曾與澳洲布里斯本市書籍互贈，此次再度獲得澳洲辦事處贈書。（高市圖提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播