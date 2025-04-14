澳洲辦事處致贈繪本 高市圖推澳洲主題書展

澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題。（高市圖提供）

2025/04/14 16:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題，適合兒少讀者閱讀，高市圖總館B1國際繪本中心即日起推出「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展。

高市圖館長李金鴦表示，高市圖2021年即曾與澳洲布里斯本市書籍互贈，此次再度獲得澳洲辦事處贈書，不僅延續雙方友好交流，更象徵高雄與澳洲在文化層面的連結持續深化。

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她說，此次贈書內容豐富，從澳洲特有動植物生態到原住民族的智慧故事，乃至反映澳洲在地文化的繪本創作，充分展現澳洲社會的多樣性與包容性，期盼透過書展，讓更多高雄讀者理解不同文化的價值和美好，從小培養國際素養及文化理解力。

澳洲駐台代表馮國斌表示，高雄和布里斯本市締結為姊妹市，在教育、經濟及文化領域均有豐富交流基礎，高雄與澳洲也長年維持密切合作，他強調贈書不僅是對高市圖國際館藏的有力支持，更是一份文化禮物，讓高雄民眾得以透過閱讀與世界接軌。

高市圖表示，「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展即日起至5月4日在總館B1國際繪本中心展出。

高市圖2021年即曾與澳洲布里斯本市書籍互贈，此次再度獲得澳洲辦事處贈書。（高市圖提供）

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