「到站未開門」駕駛暫停勤務調查 高鐵退還旅客50％票價

高鐵204列次今早過板橋站未開車門，高鐵公司致歉並退還受影響旅客50％票價。（資料照）

2025/04/14 16:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵204北上列車今天（14日）上午8時26分抵達板橋站，卻因人為疏失未開車門，等同過站未停。高鐵公司表示，已暫停該名駕駛勤務並啟動內部調查，造成旅客不便深表歉意，將針對150多名原定下板橋站的旅客，退還實收票價50%，並另贈禮給所有行程受影響的旅客。

北上204車次今天上午8點26分抵達板橋站後，卻因人為疏失未開車門，列車依照表定時間停了1分鐘即離站，讓旅客相當錯愕。

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高鐵公司表示，事發之後，隨即安排原定於板橋站下車的旅客，於台北站下車後轉乘最近發車的南下列車返回板橋站；原訂於板橋站上車之旅客，則安排搭乘最近一班列車北上。

據了解，駕駛原應通知列車長開門，但中間溝通出問題。高鐵表示，對於造成旅客不便深表歉意，已針對疏失人員啟動內部調查，避免類似狀況再度發生，在調查結果出爐前，現行先暫停該名駕駛勤務。

針對旅客賠償事宜，高鐵說明，將採從寬認定原則，除針對204車次訖站為板橋站旅客，退還實收票價50%外，另贈禮給所有受影響而行程有所延誤的旅客（指該車次起訖站為板橋旅客），以表達誠摯歉意。

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