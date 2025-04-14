疫後最大團！ 新北迎上千名國際觀光客 觀旅局長親贈文化伴手禮

國際觀光客造訪新北，遊客在天燈上寫下祈福願望。（新北觀旅局提供）

2025/04/14 16:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市近日將迎來國際觀光團，包括人數約400人的菲律賓TOYOTA獎勵旅遊團以及人數超過1千人的馬來西亞大東方人壽保險公司員工旅遊團，為了歡迎異國遊客，新北市府觀光旅遊局長楊宗珉將親自歡迎，贈送天燈茶包等具文化意涵的伴手禮，盼打造新北旅遊的好口碑。

楊宗珉表示，今年4月將迎來疫後最大規模的國際入境獎勵旅遊團，其中菲律賓TOYOTA獎勵旅遊團約400人，4月15日造訪十分老街放天燈，體驗在地小吃與鐵道山城；馬來西亞大東方人壽保險公司超過1千多位員工，將於4月底前參訪野柳地質公園、十分老街放天燈、九份山城老街等新北知名景點；巴西、義大利、葡萄牙及美國近百人將於5月雙北世界壯年運動會造訪新北，沉浸山海自然風光。

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觀旅局指出，近期結合國內旅行社建立夥伴關係，為公司獎勵旅遊規劃在地特色主題行程與文化體驗，讓外國旅客深入感受新北的城市魅力與人文底蘊，提升能見度與吸引力。

為獎勵旅遊團造訪新北，楊宗珉也將親赴現場歡迎旅客，贈送天燈茶包等具文化意涵的伴手禮；每份贈禮皆優先採購當地特產，讓國際旅客帶回饋贈親友，擴大新北旅遊品牌口碑效應，帶動在地商家觀光與銷售。

新北迎國際觀光團，國外旅客在台版尼加拉瀑布之稱的十分瀑布前留下美好合影。（新北觀旅局提供）

招募國際觀光客，新北觀光旅遊局團隊前往基隆港提供郵輪旅客多語言觀光諮詢服務。（新北觀旅局提供）

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