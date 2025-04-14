2年2度大火 苗栗西山垃圾掩埋場啟動整頓

苗栗市西山垃圾掩埋場近2年來2度發生大火。（圖由民眾提供）

2025/04/14 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場，地方稱西山垃圾掩埋場，垃圾量已趨近飽和，近2年來2度發生大火，市民怨聲載道。縣府爭取活化再利用，獲環境部核定750萬元規劃設計費，邁出垃圾場整理再活化的第一步。

縣府環保局表示，苗栗市西山垃圾掩埋場活化再利用計畫，獲環境部核定750萬元規劃設計費，標案已決標，委辦廠商目前進行掩埋場全區場址地形測量，並依契約規定提送工作規劃書、現況差異及建議作為，並進行掩埋層深度鑽探等補充調查作業及相關規劃、設計工作，後續工程部分待完成細部規劃設計審定後再提出工程款補助申請。

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苗栗市西山垃圾掩埋場自1970年代啟用迄今50餘年，垃圾量已趨近飽和，由於覆土困難，火災風險相對較高，於2023年、去年2度發生大火，因悶燒情形嚴重，須仰賴工程機具開挖以利灌救，兩場火警都延燒多日才撲滅，不僅耗費消防救災心力，燃燒濃煙也影響空氣品質，市民怨聲載道。

縣府與市公所為避免此類災害發生及因應一般廢棄物多元處理及延長掩埋場使用年限，邀環境部會商，並由縣府環保局提報計畫爭取經費，進行改善活化再利用。

環保局規劃分期推動，1至4期各預計活化7萬立方公尺的掩埋容量，並分腐植土、可燃物質、可回收資源物，減量分門別類處理；第5期會再進行活化工程，並設廢水處理場，推估所需總經費約6.2億元。其中第1期工程約1億1359萬元。

苗栗市西山垃圾掩埋場近2年來2度發生大火。（圖由民眾提供）

2場大火都因悶燒情形嚴重，須仰賴工程機具開挖以利灌救，延燒多日才撲滅。（圖由民眾提供）

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