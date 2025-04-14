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    保護行人！高雄將恢復校園周邊3色燈號 250處路口號誌全天運作

    交通局提升校園周邊交通保護行人，決定分階段恢復全日三色燈號，首波80路口於6月底運作。（記者黃良傑攝）

    交通局提升校園周邊交通保護行人，決定分階段恢復全日三色燈號，首波80路口於6月底運作。（記者黃良傑攝）

    2025/04/14 16:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局為提升保護學童及行人，增加校園周邊的交通安全，交通局將改善250處的校園號誌路口，恢復全日短週期紅黃綠燈三色燈號運作，第一階段優先在路寬達20米以上的區域，共80處路口啟用三色號誌，6月底完成，汽機車經過需停讓行人，以減少車禍事故發生。

    交通局指出，學校多緊臨社區，周邊路通常鄰近社區與主要交通幹道，除了學生上下課尖峰時段，家長接送孩子外，離峰時段，長輩老人或社區居民常會到校園運動，部分路口在非上放學時段，採取閃黃和閃紅燈號運作。

    雖然閃黃燈規定車輛應減速通過，閃紅燈必須停車再通過，但許多用路人並沒有遵從，造成事故風險增加，因有不少駕駛人忽視路口停或慢，導致衍生交通意外事故，道安會報檢討決定改善因應，檢討市區內250處校園路口，決定採兩階段改善目標。

    第一階段針對20米以上寬路幅的路口，包括原高雄市及高雄縣校園周邊號誌路口，共計80處號誌化路口，第二階段則改善小於20米路口，共170處路口，預計今年底前完成、恢復，汽機車經過需停讓行人，以減少車禍事故發生。

    交通局強調此改善計劃，主要為降低離峰及深夜時段因閃光號誌，一旦用路人沒有遵守慢或停導致的交通事故，藉以提高行人通行安全。

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