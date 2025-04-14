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    基隆市公共化幼兒園 5/2、5/3受理新生報名

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

    2025/04/14 16:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕家中有幼童準備就讀幼兒園的父母親或監護人請注意！基隆市政府訂於5月2日（週五）9時至15時、5月3日（週六）9時至12時，辦理公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助式教保服務中心招生登記，招生資訊摺頁已陸續寄至學齡前幼兒家中，相關資訊亦可至基隆市幼兒教保資訊網查詢，或是電洽基隆市教育處（02）2430-1505、或逕自電洽各幼兒園詢問。

    基隆市教育處指出，凡是2019年9月2日至2023年9月1日前（含）出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可於登記時間至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記；而具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，於登記時間到幼兒園現場登記報名。為協助家長選擇適合的幼兒園，各幼兒園將於4月21日至4月25日開放參觀，歡迎有興趣的家長踴躍與幼兒園聯繫。

    教育處提醒，低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校的幼兒，都具有優先入園資格，請符合資格的家長，記得需在登記日前先備齊身分文件，以免影響權益。

    教育處處長徐嬿立表示，公共化幼兒園2025年達成全數調降師生比為1:12的目標，並且全面開辦課後延長照顧服務，除了降低幼教老師們的教學負擔，還可同時提升幼兒的照顧品質，期待能創造家長放心、幼兒開心的學前教育環境。

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

    基市公共化幼兒園5月2日、3日受理新生報名。（圖為基隆市政府教育處提供）

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