嘉義縣府打造百大夯學點 社團國小成立諸羅樹蛙生態教育館

諸羅樹蛙生態教育館。（記者林宜樟攝）

2025/04/14 16:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府向教育部爭取學習型城市競爭型三年期計畫，積極建置嘉義夯學網，成立百大夯學點，方便民眾取得學習資源，今天在大林鎮社團國小成立「諸羅樹蛙生態教育館」，為嘉義百大夯學點之一，將提供諸羅樹蛙生態種子教師培訓及生態保育推廣活動，讓更多人認識諸羅樹蛙。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、鎮長許有疆、縣議員江志明、吳思蓉、南華大學校長高俊雄等今天為教育館揭牌；翁章梁說，縣府投入168萬元活化社團國小閒置空間，打造「諸羅樹蛙生態教育館」，諸羅樹蛙以嘉義古地名命名，是台灣特有且瀕臨絕種的保育類動物，因棲息場所與人類生活區域重疊，突顯保育的重要性。

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縣府教育處表示，教育館作為生物多樣性及里山生態環境的學習基地，提供諸羅樹蛙保育種子教師培訓，並持續舉辦生態教育活動，讓孩子從小建立生物保育觀念。

教育館將由南華大學、社團國小及諸羅樹蛙保育聯盟共同管理，縣府與南華大學同步簽訂合作意向書，承諾推動生態教育，諸羅樹蛙保育聯盟、荒野保護協會嘉義分會及嘉義縣環境教育輔導團等團體將協助推廣課程。嘉義真愛扶輪社、彩虹扶輪社、大林扶輪社及民雄扶輪社也慷慨捐贈設備，響應生態教育。

翁章梁指出，透過學習型城市競爭型三年期計畫，讓「諸羅樹蛙生態教育館」順利成立，諸羅樹蛙是嘉義縣珍貴的生態資源，過去已有許多相關學術研究，前人累積的成果都轉換為教育館的學習資源，讓孩子從小就認識樹蛙，理解保育的重要性。

諸羅樹蛙生態教育館揭牌啟用。（記者林宜樟攝）

南華大學為諸羅樹蛙生態教育館製作的樹蛙棲地模型。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與南華大學校長高俊雄（右）簽訂合作。（記者林宜樟攝）

眾人參觀諸羅樹蛙生態教育館。（記者林宜樟攝）

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