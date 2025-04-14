小米鳥害嚴重 台東農改場推架防鳥網可百分百防受害

為確保小米收成不受鳥害，台東農改場籲農民架設防鳥網。（記者黃明堂攝）

2025/04/14 16:00

〔記者黃明堂／台東報導〕小米穀穗發育及成熟階段容易受到麻雀等鳥類啄食，影響產量，嚴重者會減產50%以上，影響農民收益甚鉅。農業部台東區農業改良場指出，目前多數部落的小米田區仍採用傳統人工驅鳥方式來降低鳥害損失，費工且成效有限，經該場測試以搭設防鳥網是最持續有效的鳥害防制方式，防範效果達100%。

台東場說明，防鳥網搭設有幾個要領及注意事項，首先要注意搭設時機，因為小米抽穗期至成熟收穫期均易遭受鳥害，一般驅鳥工作於小米抽穗後就要開始進行。然而抽穗期植株已抽高，此時搭設防鳥網容易造成植株受損，同時也影響搭設操作的靈活性，因此建議提前至拔節期（莖桿抽長階段，約播種後30-40天）搭設防鳥網。

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防鳥網搭設以粗竹竿或錏管作為支柱，長度約240公分，插入土中30到40公分深，間距4公尺，田區四邊的支柱向外拉，以棉繩或鐵絲固定，增加強度。支柱頂端套上管帽，以棉繩縱向橫向依序串連每一支柱，並拉緊固定。最後覆蓋尼龍防鳥網，鳥網需將田區完全覆蓋且四週平貼至地面並固定。

防鳥網尺寸需大於立體田區之表面積，長寬各預留6公尺。建議選用PE材質無結的防鳥網，網目大小1.5公分x1.5公分，可有效防制鳥害，且不會造成鳥類纏繞死亡，避免觸犯野生動物保護法。如有颱風警報預計強風來襲，應提前卸除鳥網，避免整件毀損。

傳統人工趕鳥以一天工資1200元來算，驅趕40天需48000元，若面積增加，2人驅趕則需96000元；而搭設防鳥網每分地，材料加工資約30000元，所有資材又可重複使用，成本相對節省。另外，農業部農糧署已將防鳥網設施納入補助項目，有需求之農友可向農糧署各區分署洽詢。

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