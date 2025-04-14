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    見證廢料重生！ 防水舞台帆布變身逾百款設計包

    「Re-FOCUS營造帆想」帆布再造環保特展今天在中西區FOCUS時尚流行館開展。（台南市政府提供）

    「Re-FOCUS營造帆想」帆布再造環保特展今天在中西區FOCUS時尚流行館開展。（台南市政府提供）

    2025/04/14 16:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕見證廢料的重生！活動結束後卸下的「PVC防水舞台帆布」被改造成設計包款，開放民眾預購，義賣款項回饋環保團體，期許為未來設計產業注入更多永續與創新。

    「Re-FOCUS營造帆想」帆布再造環保特展今天在中西區FOCUS時尚流行館開展，由南應大學生回收改造「PVC防水舞台帆布」，設計出逾百件環保創意包款，展現環保創新的不凡設計。開展儀式現場由結合熱舞與包款走秀的「帆想創意秀」揭開序幕，展示多元的年輕活力，邀民共賞。

    現場開放民眾透過預購限量環保包支持零廢棄行動，義賣募集款項將回饋環保團體以實踐公益，並同時支持推動藝文發展的團體，成為地方文創發展的助力。

    市長黃偉哲頒獎給得獎者，鼓勵年輕設計師與職人對環保議題的貢獻，他表示，談到環保與時尚結合，最廣為大眾所知的就是有「台南市民LV」之稱的「茄芷袋」，正是從農村進入時尚的最佳案例，在國外也大受歡迎，期盼此次由南應大學生設計的環保創意包作品，也能成為熱賣商品。

    南應大學生回收改造「PVC防水舞台帆布」，設計出逾百件環保創意包款。（台南市政府提供）

    南應大學生回收改造「PVC防水舞台帆布」，設計出逾百件環保創意包款。（台南市政府提供）

    「Re-FOCUS營造帆想」帆布再造環保特展開展，今天由「帆想創意秀」揭開序幕。（台南市政府提供）

    「Re-FOCUS營造帆想」帆布再造環保特展開展，今天由「帆想創意秀」揭開序幕。（台南市政府提供）

    南應大學生回收改造「PVC防水舞台帆布」，設計出逾百件環保創意包款。（台南市政府提供）

    南應大學生回收改造「PVC防水舞台帆布」，設計出逾百件環保創意包款。（台南市政府提供）

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