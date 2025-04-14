大學教師課後校內設攤收罷免連署 教長：言論自由予尊重

大學教師設攤收大罷免連署？教育部長鄭英耀今日在立法院教文會後受訪表示，如果是課後，屬於言論自由，應該要尊重。（記者林曉雲攝）

2025/04/14 15:50

〔記者林曉雲／台北報導〕回應媒體追問，教育部長鄭英耀今（14）日下午在立法院教文委員會會後表示，有關於未兼行政職的大學教師，課後如果在校內設攤收取連署書等行為，屬於個人言論自由及校園民主的一環，應該要予以尊重。

鄭英耀表示，相關規範主要是針對學校，老師對公共事務有一些想法，關心公共議題，屬於其言論自由，尤其大學老師是成熟的個體，言論自由及校園民主應該要被保護，而且要捍衛。

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至於大學教師在課堂上的授課是否要受規範？鄭英耀表示，大學教師要很清楚，教師是一個專業人員，他的職業工作必須要聚焦於專業，例如大學老師教授微積分，在課堂上談的就是微積分的學術知識，在教師專業前提下，必須要遵守教師專業的承諾，教給學生的內容是來自於專業上應該要給學生的內容，才有專業自主，這是屬於教學課堂裡面的，但在教室之外、在校園裡面，每個人都有他對政治或公共事務的主張，不能去限制他。

媒體追問，大學老師可以在校園裡面設攤去收取連署書？鄭英耀表示，老師是不是要設攤，應該要尊重，但要謹守教育人員的相關法令規範，屬於言論的部分，則應該要給予尊重；至於兼學校行政職如校長等主管，因為有兼行政工作，會受到公務人員的行政規範，還是要依法行政，民主法治就是應該要遵守法令的規範。

此外，有媒體詢問，是否應該要把中共和中國作區分？鄭英耀表示，整體看當然是指中國，中共是中國的執政黨，也很清楚中共對我國的非常不友善及威脅，中小學社會輔導團在編撰認識中國威脅教材時，是整體對中國的政治等各方面，從國際關係和兩岸關係等去說清楚，對中國的理解認識是包含整個的國際情勢。

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