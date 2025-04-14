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    旅運需求高 高鐵雲林站今起每週新增3班次停靠

    高鐵雲林站搭乘需求增加，地方爭取增加停靠班次。（記者黃淑莉攝）

    高鐵雲林站搭乘需求增加，地方爭取增加停靠班次。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/14 16:14

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應民眾搭乘高鐵需求增加，高鐵公司今（14）日起每週增加17班次，其中有3班次停靠雲林站。立委劉建國表示，台大醫院雲林分院已升格為準醫學中心，雲林站每到假日一位難求，高鐵預計7月起每週會再增加10班次左右，屆時將會再爭取更多班次停靠雲林站。

    劉建國與台大醫院雲林分院院長馬惠明上週一同拜訪高鐵公司爭取增加停靠雲林站的班次。劉建國指出，高鐵已成為遊客、外漂鄉親回鄉及洽公民眾主要搭乘大眾運輸工具，有鑑雲林站到週末或連續假日，幾乎每一班次都一位難求，其次台大雲林分院升格為準醫學中心，病患與家屬往返交通需求不容忽視。

    劉建國說，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心即將啟成，屆時會有許多國內外學者專家來訪，高鐵雲林站的搭乘需求增加，有增班迫切性。

    高鐵公司副總陳信雄指出，今天起高鐵每週新增17班次，其中有3班列車停靠雲林站，分別為南下週六下午1點17分及3點17分及週五北上晚上8點31分；另7月1日因應暑假搭乘旅客增加會再新增10班車次，屆時會多思考雲林鄉親的需求，且未來長期性規劃在班表結構調整時也會優先考量雲林需求。

    立委劉建國（左）與高鐵公司人員協調爭取高鐵雲林站增班。（劉建國服務處提供）

    立委劉建國（左）與高鐵公司人員協調爭取高鐵雲林站增班。（劉建國服務處提供）

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