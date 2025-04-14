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    森林護管員甄試又來了！ 起薪32K最高48K 負重20公斤跑1500公尺

    森林護管員甄試又來了！起薪32K最高48K，負重20公斤跑1500公尺測驗男女不拘，邀有志者來挑戰。（林業保育署新竹分署提供）

    森林護管員甄試又來了！起薪32K最高48K，負重20公斤跑1500公尺測驗男女不拘，邀有志者來挑戰。（林業保育署新竹分署提供）

    2025/04/14 15:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署的森林護管員徵才甄試又來了！預計6月14日及15日舉辦負重甄試，今天起到5月14日可報名，而森林護管員起薪32K，最高可到48K，且男女不拘，今年將招考6名（含原住民族保障名額1名），只要高中以上學歷、不限科系都可報名，邀有志守護山林民眾報考。

    新竹分署表示，森林護管員是維護生物多樣性和生態環境的重要崗位，也是台灣山林資源的第一線守護者。工作內容涵蓋森林資源調查、林地巡護管理、植樹造林、撫育、林道和步道巡查與設施維護、棲地及野生動植物保育，以及工程測繪和監工等。近年來，森林護管員的業務範疇進一步拓展，積極參與與山村部落的合作，推動綠色經濟，並與國有林周邊部落建立協力夥伴關係，實現森林資源的永續經營。

    且初任森林護管員每月薪資是3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可到4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金，且有勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

    森林護管員甄試術科測驗、筆試及口試預定在台中市舉行（甄試地點另行公告），甄試術科測驗的負重跑走距離為1500公尺，採自行負重20公斤之負重背包，男生應在12分鐘內、女生應在13分30秒內走完或跑完。可洽官網或電洽：03-524-4354楊小姐。

    森林護管員甄試又來了！起薪32K最高48K，負重20公斤跑1500公尺測驗男女不拘，邀有志者來挑戰。（林業保育署新竹分署提供）

    森林護管員甄試又來了！起薪32K最高48K，負重20公斤跑1500公尺測驗男女不拘，邀有志者來挑戰。（林業保育署新竹分署提供）

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