2025新竹縣桐花祭開跑 5條桐花小旅行暢遊客庄

新竹縣芎林鄉迷人的百年梯田是該鄉近年桐花旅行中的賞桐名所。（記者黃美珠攝）

2025/04/14 15:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣桐花祭遍地開花，縣府文化局跟湖口、寶山、芎林以及北埔4鄉合作推出「2025桐花小旅行」，安排5條遊程，結合桐花步道、客庄風情以及職人體驗，邀請大家週六（19日）起，就可來新竹縣賞「五月雪」。

今年的5條小旅行遊程，最重要的場次落在下週六（26日）文化局在新埔鎮巨埔農場舉辦的開幕活動，除了當天現場有手作工坊、桐樂音樂會、巡寮打鬥敘、在地手作體驗、遶山花~桐樂會以及多場客家藝文演出供賓主盡歡，還規劃有「2025新竹遶桐花~來巨埔寮打鬥敘」系列活動。

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系列活動主打的「桐花文學茶香行旅」首創巡「寮」體驗，安排在5月3日、4日2梯旅人造訪巨埔社區，從探訪吳濁流故居、漫步桐花古道，到尋訪老寮、生活器物和百年製茶工藝，還會在振慶製茶廠體驗揉茶。

不過，1局4鄉的合作活動，率先登場的是湖口、芎林2鄉的活動。

湖口鄉公所本週六（19日）就會在湖口老街推出「『桐顏童語』~2025湖口鄉桐花小旅行」，邀請大家健走湖口老街跟三元宮後方步道，沿途設有在地市集，以此推廣當地小農特色產品跟美食。

芎林鄉公所則從週六起到5月4日用「一桐賞螢去」為名，行銷鹿寮坑的桐花步道和生態公園，結合桐花步道、百年梯田、夜賞螢火蟲、文創DIY等活動，全程還將以客語講解導覽。

下週六（26日）則由北埔、寶山一同接棒，前者推出「桐遊北埔 花漾客庄」，用古蹟導覽帶出膨風茶品茗、走讀老街跟夜間賞螢等活動，打造童話般場景的春夜風光。

而「2025桐花祭~桐遊寶山」的遊程涵蓋寶二水庫扶輪公園、手作新城風糖黑糖饅頭或桐花DIY等，讓雪白桐花也飄黑糖香氣。有意參加的民眾可上縣府文化局跟相關鄉公所官網查詢。

「五月雪」桐花開了，新竹縣政府文化局跟4個鄉公所號朝大家一起出外走走。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府文化局今年推出的「2025新竹遶桐花~來巨埔寮打鬥敘」系列活動，主打就是「桐花文學茶香行旅」，除了要領軍漫步桐花古道，也要尋訪老寮、百年製茶工藝，並體驗揉茶等工序。（記者黃美珠攝）

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