舊建築華麗變身！ 雲林三條崙「海洋教育中心」啟用

三條崙海洋教育中心結合AR、VR科技，讓學童能沉浸情境體驗、互動，如多人划船、釣魚等，提供寓教於樂的海洋體驗學習。（記者李文德攝）

2025/04/14 15:07

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府將原四湖三條崙教育農園斥資8225萬元修繕，蛻變成結合海洋教育，科技教育的「海洋教育中心」。今（14）日盛大舉辦揭牌典禮。縣府表示，將開放全縣國中小預約免費體驗，近日將開預約說明會，讓各校了解如何申請。

原四湖三條崙教育農園1993年成立，設有農漁具及文化展示廳，占地1796平方公尺。不過多年來場館為低強度使用，平均每年借用場館次數近60次左右。縣府為強化使用強度，也為提供學童對海洋教育認識，縣府自籌8225萬元修繕並更名為「三條崙海洋教育中心」經一年多整修，已完工。

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雲林縣長張麗善、立委丁學忠、四湖鄉長吳勁葦、四湖海清宮主委蘇金志等人出席，一同與地方民眾們見證場域重新蛻變。

縣府教育處長邱孝文表示，主建物分為三樓層，1樓建置97人會議空間、AR、VR互動教學區，2樓也針對AR、VR沉浸情境體驗，如多人划船、釣魚等，提供寓教於樂的海洋體驗學習。

邱孝文表示，3樓規劃12間套房，含衛浴設備，共可以容納64名師生住宿需求。此棟教育中心啟用後由四湖三崙國小經營管理，開放讓全縣國中小學校免費預約，讓學生進入體驗。

教育處表示，目前針對國中小學生規劃2天1夜、1天的「海洋遊學」教育教學，近日將與各學校召開「預約使用說明會」，讓學校清楚如何預約送件。

張麗善表示，經過整修後海洋教育中心將成為沿海重要教育文化觀光場域，可串聯台61線西濱快速道路，沿線麥寮、台西等鄉鎮的產業文化；縣府文觀處長陳璧君表示，過往三條崙海水浴場每年夏季都會辦「雲西海洋音樂祭」，將與教育處合作，盼能夠將教育中心結合觀光，產生加成效應。

三條崙海洋教育中心3樓更有12間套房可容納64名師生。（記者李文德攝）

三條崙海洋教育中心結合AR、VR科技，讓學童能沉浸情境體驗、互動，如多人划船、釣魚等，提供寓教於樂的海洋體驗學習。（記者李文德攝）

三條崙海洋教育中心14日正式啟用。（記者李文德攝）

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