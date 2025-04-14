畜試所研發低蛋白配方飼料 減少碳排量土雞仍壯壯

畜試所優化土雞飼料配方，可減少碳排放量。（畜試所提供）

2025/04/14 15:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕土雞是國內主要養殖的禽畜品項之一，為降低土雞飼養過程的溫室氣體排放量，農業部畜試所調整土雞飼料配方，透過降低土雞育成後期飼料粗蛋白含量2%，可讓飼料碳排放量減少超過1成，並且仍能維持土雞的生長表現。

土雞飼料必須含有一定的粗蛋白，以提供雞隻成長過程所需要的養分，但若粗蛋白含量過高，就會增加氮等溫室氣體排放量，為達淨零減碳目標，畜試所將土雞育成後期的飼料粗蛋白含量從15%降至13%，同時補充足夠的胺基酸，飼料調整後仍能維持雞隻的生長表現。

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畜試所進一步指出，透過飼料配方的調整，飼料碳排放可減少10.1%，雞糞中的氮含量下降6.6%，水分減少4.5%，有效降低墊料濕度，減少雞隻足墊炎的發生，墊料中的總氮含量與氨氣排放量分別減少3.6%與24.2%，雞糞堆肥過程中產生的氧化亞氮（N₂O）排放量也可減少12.8%，每隻土雞可降低N₂O排放量0.123g。

畜試所指出，若將低蛋白配方應用於全國約1268萬隻土雞中的5%，每年即可減少78公斤N₂O排放，相當於減少23.2公噸二氧化碳當量排放，大致等於1.5公頃台灣森林一年吸收的碳量。

畜試所指出，經濟部已於去年5月15日修訂「配合飼料（家畜、家禽用）國家標準」，針對雞隻與豬的飼料，新增粗蛋白質含量的最高限量，並調降最低限量，有利低蛋白飼料配方的應用。

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