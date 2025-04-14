彰縣家犬貓近13萬隻 寵物登記不到一半 明年起可罰1.5萬

彰化縣家犬貓數量不少，若再加上流浪的犬貓，更是驚人。動防所提醒民眾，明年起家犬貓被查到沒完成寵物登記，將開罰3000元到1萬5000元不等。（記者張聰秋攝）

2025/04/14 14:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的毛孩真不少！根據動物保護資訊網統計，家犬貓數量接近13萬隻，其中狗狗占了5成6。不過，真正有完成寵物登記的卻不到一半，其實依規定，飼主應在毛孩出生4個月內就要完成寵物登記。從明年起，只要查到沒登記，最高可罰1萬5000元。

為了提高毛孩的登記率，彰化縣動物防疫所今年積極出動，宣導登記不只是法律義務，更是愛牠的第一步，這個月（4月）還安排7場巡迴活動，結合寵物登記與狂犬病疫苗注射。動防所提醒，「愛牠，就給牠一個身分」，趁著活動時間帶毛孩來報到，一次完成登記、植晶片和打疫苗，省時又方便。

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截至今天（14日）已完成3場，接下來4場分別是15日北斗、24日社頭、25日伸港、26日彰化市，每場時間為上午9點到11點。

動防所表示，不少飼主都會問，為什麼一定要登記？答案很簡單，這是飼主責任的體現，也有助於毛孩走失時能快速找到回家的路。

根據《動物保護法》，沒替犬貓植入晶片並完成登記的飼主，最高可罰1萬5000元；至於沒讓狗貓每年施打狂犬病疫苗的，也會依《動物傳染病防治條例》開罰，金額從3萬到15萬元不等。

動防所指出，狂犬病雖然目前在台灣控制良好，但它是一種人畜共通的致命疾病，一旦發病，死亡率幾乎100％。只要滿3個月又健康的犬貓，都應該每年打一次疫苗，才能有效預防。

巡迴活動現場狂犬病疫苗每劑140元，寵物登記與植入晶片則依飼主身分與是否絕育有所不同，彰化縣飼主且寵物已絕育者每隻100元、未絕育200元；外縣市飼主且寵物已絕育800元、未絕育1300元。

狂犬病雖已受控，仍是致命人畜共通病，一旦發病死亡率近100％。彰化縣動物防疫所提醒民眾，健康犬貓滿3個月後應每年接種疫苗預防。（記者張聰秋攝）

為了提高毛孩的登記率，彰化縣動物防疫所這個月安排7場巡迴活動，目前還有4場，飼主不妨善加利用資源，替毛孩取得合法身分。（縣府提供）

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