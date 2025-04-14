竹市關埔國小終於有跑道了！排球場也啟用 體育館已動工

新竹市關埔國小終於有專屬的跑道了！學校三期景觀工程中的跑道及排球場已完工啟用。（記者洪美秀攝）

2025/04/14 14:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔國小終於有跑道了！學校三期景觀及工地防護工程完工啟用，除有100公尺跑道及排球場等體育空間，目前校內的體育館工程也已動工，而跑道環繞校內的大草原，提供學生放風及運動的空間，讓被高樓大廈圍繞的校園空間充滿歡笑聲與活力。

市府教育處表示，關埔國小三期景觀工程將中央草原延伸到教室空間，透過創意設計，提高學生學習興趣，也結合校園的自然環境，除有可跑步的跑道，還有排球場活動空間，且改善校園中庭、校門空間及周邊人行步道，讓校園與社區連結更緊密，也提供學生更好的學習環境。

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關埔國小校長陳彩文表示，隨著學校各期工程建設陸續完工，學校不僅能提供更多元的課程與活動，滿足不同年級學生的需求，也能強化教學空間運用與社區參與，讓關埔國小持續朝向自然共好的校園願景邁進。

多數學生對三期完工的新校園環境感到興奮，有的說，中央草原變得更寬敞，體育課更好玩了！新的戶外學習空間很不錯，可以在校園跑來跑去了。也有的說，學校終於有跑道了，可以練習跑步了。

市府表示，目前關埔國小4期體育館工程也已動工，目前正在施工中，預計明年下半年完工，屆時關埔國小整體校園就可全面完工，提供師生完整的自然生態校園環境。

新竹市關埔國小終於有專屬的跑道了！學校三期景觀工程中的跑道及排球場已完工啟用，代理市長邱臣遠也前往了解完工情形。（記者洪美秀攝）

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