桃市4戶所5/1起自然人憑證延時服務 行動自然人憑證申辦破3成

自然人憑證包括傳統IC卡式、行動自然人憑證，桃市府民政局統計，桃園市行動自然人憑證申辦，已占總發行量的3成。（桃市府民政局提供）

2025/04/14 14:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕自然人憑證除了傳統IC卡式，亦可申辦行動自然人憑證，桃市府民政局統計，行動自然人憑證自去年12月開辦，桃園市截至2月已受理6952件，占總發行量的3成，因應5月報稅季來臨，4區戶所自5月1日至31日，啟動自然人憑證延時服務，上班日每週1、3、5延時服務至晚上6點。

民政局長劉思遠表示，民眾對數位服務接受度越來越高，行動自然人憑證才上路3個月，受理件數就達到6952件，已占自然人憑證總發行量（含實體卡）的33%，成效斐然，使用行動自然人憑證，民眾就可以不用帶卡出門，或是擔心卡片遺失的問題。

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戶政科表示，在台灣設有戶籍的國民，年滿18歲且未受監護宣告者，只要攜帶國民身分證及支援生物辨識功能的手機，支付30元工本費，即可至全國任一戶政事務所申辦，行動自然人憑證透過手機指紋或臉部辨識，有效提高身分認證的安全性。

民政局表示，5月報稅季即將到來，為方便上班族申辦，自然人憑證延時服務將自5月1日至31日，在桃園區、中壢區、平鎮區及楊梅區（採預約制）戶政事務所啟動，上班日每週1、3、5延長服務時間至晚間6點，方便民眾彈性安排申辦時間；此外，桃園各戶所亦推出團辦與早鳥辦卡送好禮活動，相關資訊可至各戶所官網查詢或去電洽詢。

自然人憑證包括傳統IC卡式、行動自然人憑證，桃市府民政局統計，桃園市行動自然人憑證申辦，已占總發行量的3成。（桃市府民政局提供）

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