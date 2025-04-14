風電業者擬在台東沿海設58座風機 彭啓明：不鼓勵陸域風機開發

近期有風電業者擬在台東設置陸域風力發電機組，民眾擔憂東海岸美景遭破壞。（資料照）

2025/04/14 14:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕近期有風電業者計畫在台東沿海設置總計約58座的陸域風機，引發民眾強烈反彈，擔憂破壞東海岸景觀。環境部長彭啓明表示，台東相關陸域風機案尚未送進環境部，他本身不鼓勵陸域風機開發，台灣地狹人稠，設置陸域風機必須非常謹慎評估。

彭啓明表示，環境部在2023年就已規定若在距離民宅、建物500公尺以內設置陸域風機，必須實施環評，並認為其實風機500公尺內的環境，噪音和眩影都不適合人和動物生存，尤其台灣地狹人稠、不像歐美等國地大，設置陸域風機更需要非常謹慎小心；就他個人而言並不鼓勵陸域風機開發，但尊重開發單位。

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彭啓明表示，雖然陸域風機開發與設置焚化爐不同，但對當地民眾而言也算是鄰鄙設施，近期彰化幾個陸域風機環評案，環評委員也給出不應開發的建議，顯示現在陸域風機的環評案非常嚴謹、很難通過。

彭啓明表示，台東相關陸域風機案件尚未送進環境部，業者若要進行開發，環境部會要求做好衝擊影響評估，並要求業者充分與在地居民溝通；環評是雙主管機關審查，環境部會做好環評把關，另也會建議目的事業主管機關經濟部加強與業者的溝通。

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