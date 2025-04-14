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    不一樣戶外教學！ 高雄月美國小山野體驗 鋸木、生火自己來

    小朋友學習在山野中鋸木和生火。（高雄市教育局提供）

    小朋友學習在山野中鋸木和生火。（高雄市教育局提供）

    2025/04/14 14:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕杉林區月美國小近日進行山野教育戶外課程，師生們前往美濃、甲仙登山健行、定向越野，不僅要學會看地圖、判斷等高線，還要自己撿木頭、鋸木、生火烤棉花糖和爆米花，學到更多課本以外的事物。

    月美國小校長邱怡和表示，學生們上了半學期的山野教育戶外課，藉著這場活動檢視學習狀況，包括健體領域的體能狀況、自然領域中對動植物的認識情形、社會領域裡對於家鄉文化、環境的理解程度、更重要的是人際互動情形，評估小朋友是否具有完成一件事情的毅力和助人、合群的行為等。

    上午的活動由學校出發至美濃雷音寺登山健行，在築夢心故鄉協會與產業工會的老師們的導覽下，教導學生認識等高線的判讀、沿途地形與動植物介紹。

    下午則前往甲仙，在午餐後，由產業工會的老師們分組指導活動，一組為定向越野，學習使用地圖與透過現地環境比對，讓野外活動時更為安全；另一組為生火烤棉花糖體驗，透過撿拾木樹枝、鋸木頭、生火練習，最終能自己生火烤棉花糖、爆玉米花，藉此教育在山野中，如何安全有效的運用火源煮食、取暖。

    成功完成生火的小朋友，開心烤棉花糖和爆米花當點心。（高雄市教育局提供）

    成功完成生火的小朋友，開心烤棉花糖和爆米花當點心。（高雄市教育局提供）

    月美國小的山野教育戶外課程，實際帶小朋友進行山野健行活動。（高雄市教育局提供）

    月美國小的山野教育戶外課程，實際帶小朋友進行山野健行活動。（高雄市教育局提供）

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