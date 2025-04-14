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    「淡水女路5.0」3個月培力計畫啟動 引領女性從自我探索到社區行動

    講師林桂華指導學員扮演馬偕夫人的造型與盤頭髮技巧。（記者羅國嘉攝）

    講師林桂華指導學員扮演馬偕夫人的造型與盤頭髮技巧。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/14 14:18

    〔記者羅國嘉／新北報導〕「淡水女路5.0：女歷行動-創造女性影響力」計畫已於4月7日在淡水區公所啟動，為期3個月，培訓內容涵蓋履歷設計、導覽技巧與生命故事創作，預計於10月舉辦成果發表會，並展開新北市5處巡演，包含三芝、三重、平溪、板橋、八里，但目前還在規劃中。

    此次計畫由新北市社區旅學關懷協會主辦，旨在協助女性認識自我價值，轉化生命經驗為社區影響力。理事長李琪表示，計畫已邁入第五年，從職場技能延伸至文化參與與生命探索，協助學員銜接職場並走入社區。

    第一週課程已展開，首屆學員林桂華授課「女性職場形象」，傳授實用妝容與造型技巧，鼓勵學員自信展現專業形象。周孝怡講授「履歷整理與實作」，強調了解自我優勢、精準求職，並分享自身職涯轉型經驗，激發學員思考職場定位。

    淡水區公所課長呂若彤表示，每位女性都是等待發光的寶藏；新北市議員陳偉杰與顧問張榮輝也出席活動，強調計畫不僅培養女性人才，更促進文化傳承與社區活化。而歷屆學員的成長歷程已見成果，從全職媽媽、退休人士、新住民，到成為社區代言人，展現計畫的深遠影響力。「淡水女路」正持續為在地注入多元女性視角與能量。

    淡水女路5.0女歷行動「讓每個女性都成為自己的代言人」。（記者羅國嘉攝）

    淡水女路5.0女歷行動「讓每個女性都成為自己的代言人」。（記者羅國嘉攝）

    淡水女路5.0女歷行動「讓每個女性都成為自己的代言人」。（記者羅國嘉攝）

    淡水女路5.0女歷行動「讓每個女性都成為自己的代言人」。（記者羅國嘉攝）

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