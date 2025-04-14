84里長、21議員連署爭取嘉義輕軌 黃敏惠4/17赴政院協調會反映民意

嘉義市長黃敏惠（右）與交通處長許啟明（左），4月17日將帶著84名里長、21名市議員共同簽署連署書，參加行政院中央與地方協調會議。（嘉義市政府提供）

2025/04/14 14:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府爭取由中央主辦「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），市長黃敏惠多次在公開場合向中央喊話兌現歷史承諾，近2日內獲84名里長、21名嘉義市議員連署支持，4月17日將北上赴行政院「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，向中央反映地方民意。

黃敏惠此行北上與會，將由嘉義市政府交通處長許啟明、衛生局長廖育瑋等人陪同參加。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠今天在市務會議中提到，嘉義市是雲嘉嘉南科技產業園區核心之一，不應被邊緣化，嘉義輕軌藍線有助活絡周邊產業園區、有助大南方計畫推動，中央應履行承諾，儘速推動高鐵聯外輕軌建設。

黃敏惠說，嘉義高鐵站與台鐵嘉義車站間的軌道銜接，是中央早在1999年對嘉義市民長年的承諾，時任高鐵局長何煖軒說明當路廊達一定運載量時即行鋪設；行政院2005年3月24日核復同意交通部所報「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，請交通部參考路廊運量成長情形，再適時提出輕軌計畫。

黃敏惠說，21年前她擔任立委時就推動此案，還發起全市里長、市議員連署支持，與議員聯袂拜會經建會副主委張景森並獲支持；遺憾的是，中央至今未履行承諾，輕軌建設仍未啟動。

今年初中央公布大南方新矽谷計畫，總計納入22項與交通相關建設案，嘉義市一項未列，她強調，大眾運輸是實現永續發展的關鍵一環，也是帶動雲嘉嘉南整體發展的重要基礎，未來輕軌藍線可串聯嘉義市、嘉義縣周邊科學產業園區，推動輕軌建設，對活絡產業園區及相關生活圈發展有重要意義，輕軌建設不只關乎政策執行與法律事權，更關係到公平正義；此次民意代表發起連署，反應是民意的期待，希望中央正視地方發展需求。

嘉義市政府今上午開市務會議，市長黃敏惠（中）向中央喊話兌現承諾、啟動嘉義輕軌藍線建設。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法