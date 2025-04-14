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    立委喊話健保特管辦法緩修 邱泰源：無共識部分不匆促上路

    衛福部長邱泰源（左）與健保署長石崇良（右）臨時召開記者會就近期外界關注的健保議題進行回應。（記者林惠琴攝）

    衛福部長邱泰源（左）與健保署長石崇良（右）臨時召開記者會就近期外界關注的健保議題進行回應。（記者林惠琴攝）

    2025/04/14 13:48

    〔記者林惠琴／台北報導〕立法委員賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴今（14）日立法院舉行「守護全民健保、特管辦法暫緩修訂」記者會，邀集北中南各地醫師公會與健保署出席，公開呼籲此案應暫緩推動，回歸專業與政策溝通。對此，衛福部長邱泰源臨時召開記者會回應，現在仍在溝通階段，有共識部分會快進行，沒共識部分在未達共識前不會匆促上路。

    邱泰源指出，醫療體系與健保改革是未來挑戰，必須堅守3大原則為維繫民眾最高的醫療品質；醫事人員要有尊嚴，包含合理待遇、工作環境等；醫療院所能夠順暢運作。針對健保特管辦法修訂內容，他強調，有共識部分先做，沒有共識部分一定會與醫界坐下來好好溝通、尋求共識，在有共識之前不會上路，強調目的都是讓醫療環境更好、提升人民健康照護品質。

    健保署長石崇良指出，健保特管辦法已經超過10年未修訂，此次做了比較大幅度的檢討，會再分梯次與醫療院所代表、各類醫事人員溝通後，提出全文修正草案預告。

    石崇良指出，修訂重點包含考量整體環境與資源分配，對於新設立、擴充規模擇必要、擇優特約，且就期限與範圍進行修正，也提出醫事人員薪資基本保障條文。

    石崇良強調，今年健保總額成長率為歷年最高，光是醫院總額就達6437億元，較去年增加約400億元，往年增幅約200、300多億元；診所的西醫基層總額也達1750億元，較去年成長約100億元，往年增幅約30至50億元。

    石崇良指出，有鑑於總額大幅成長，期望藉機改善醫事人員薪資，進而列入特約條件，當然細節也許可有更細緻規劃，包含多元工作型態、各類人員工作性質差異性等，會持續研究與溝通，尋求最大共識再來推動。

    此次修訂的其他重點，石崇良指出，尚包含賦予新型態醫療服務給付彈性，包含居家醫療或機構式外展服務等；確保醫療品質規範有些達到醫院規模的大型診所，列入評鑑或認證等相關機制等；同時為保障民眾權益，對於收取自費規定有所調整，規定院所不得無故拒收病人或轉成自費收取，並希望民眾珍惜醫療資源，若經評估無住院需要卻不離院，健保將不予給付住院費用。

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