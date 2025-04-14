嘉市北園國小1週2度領角鴞現蹤 專家：高機率在校園棲息

北園國小裡出現領角鴞棲息，牠不怕人，靜靜看著學生上課。（記者林宜樟攝）

2025/04/14 13:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國小位處市區，推動環境教育有成，營造優質校園環境，4月7日曾有一隻二級保育類動物「領角鴞」在班級旁通風管現身，後來離去，今天早上學生再次發現領角鴞在教室旁樹上棲息，靜靜看著學生上課；嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺說，這隻領角鴞高機率是在校園或附近社區裡的大樹樹洞棲息，甚至繁殖，請學生、民眾發現時勿大聲驚擾。

領角鴞4月7日在五年甲班教室旁通風管出現，隔天不見蹤影，今天早上又在該班級旁的樹木發現，學生上下課發出聲響，牠也不怕，睜著大眼看著孩子行走經過，模樣非常可愛。

請繼續往下閱讀...

北園國小學務主任盧德龍說，學校推動環境教育有成，去年底獲得台灣與美國合作國際計畫「台美生態學校」最高榮譽綠旗認證學校，是嘉義市唯一一所獲綠旗認證學校；今天早上學生告知樹上發現領角鴞，非常高興看到牠再次來到校園，先用紅龍柱圍起隔開，然後安排如幼兒園等各級學生在老師指導下進行靜靜觀察，學習尊重與關懷生物。

陳建樺說，領角鴞會出現在平原區，若有大樹等適合的棲息環境，且感覺到安全，有機會看到領角鴞蹤跡；領角鴞是夜行性猛禽，白天需要休息睡眠，若在校園出現，要避免大聲驚擾；而目前是繁殖季，通常公鳥會外出捕獵，母鳥孵卵及照顧幼鳥，領角鴞有高機率是棲息在校園裡或附近社區大樹的樹洞進行繁殖。

北園國小校長吳長頴說，學校推動環境教育有成，曾獲金車文教基金會「愛讓世界轉動計畫」優選、國家環境教育獎及嘉義市低碳校園金質獎等肯定，還有小兵生態行動團隊營造的小兵花園，常見各種鳥類駐足。（14:39更新）

北園國小幼兒園學生觀察領角鴞。（記者林宜樟攝）

領角鴞就在教室旁走廊的樹木棲息。（記者林宜樟攝）

可愛的領角鴞。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法