為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市北園國小1週2度領角鴞現蹤 專家：高機率在校園棲息

    北園國小裡出現領角鴞棲息，牠不怕人，靜靜看著學生上課。（記者林宜樟攝）

    北園國小裡出現領角鴞棲息，牠不怕人，靜靜看著學生上課。（記者林宜樟攝）

    2025/04/14 13:44

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國小位處市區，推動環境教育有成，營造優質校園環境，4月7日曾有一隻二級保育類動物「領角鴞」在班級旁通風管現身，後來離去，今天早上學生再次發現領角鴞在教室旁樹上棲息，靜靜看著學生上課；嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺說，這隻領角鴞高機率是在校園或附近社區裡的大樹樹洞棲息，甚至繁殖，請學生、民眾發現時勿大聲驚擾。

    領角鴞4月7日在五年甲班教室旁通風管出現，隔天不見蹤影，今天早上又在該班級旁的樹木發現，學生上下課發出聲響，牠也不怕，睜著大眼看著孩子行走經過，模樣非常可愛。

    北園國小學務主任盧德龍說，學校推動環境教育有成，去年底獲得台灣與美國合作國際計畫「台美生態學校」最高榮譽綠旗認證學校，是嘉義市唯一一所獲綠旗認證學校；今天早上學生告知樹上發現領角鴞，非常高興看到牠再次來到校園，先用紅龍柱圍起隔開，然後安排如幼兒園等各級學生在老師指導下進行靜靜觀察，學習尊重與關懷生物。

    陳建樺說，領角鴞會出現在平原區，若有大樹等適合的棲息環境，且感覺到安全，有機會看到領角鴞蹤跡；領角鴞是夜行性猛禽，白天需要休息睡眠，若在校園出現，要避免大聲驚擾；而目前是繁殖季，通常公鳥會外出捕獵，母鳥孵卵及照顧幼鳥，領角鴞有高機率是棲息在校園裡或附近社區大樹的樹洞進行繁殖。

    北園國小校長吳長頴說，學校推動環境教育有成，曾獲金車文教基金會「愛讓世界轉動計畫」優選、國家環境教育獎及嘉義市低碳校園金質獎等肯定，還有小兵生態行動團隊營造的小兵花園，常見各種鳥類駐足。（14:39更新）

    北園國小幼兒園學生觀察領角鴞。（記者林宜樟攝）

    北園國小幼兒園學生觀察領角鴞。（記者林宜樟攝）

    領角鴞就在教室旁走廊的樹木棲息。（記者林宜樟攝）

    領角鴞就在教室旁走廊的樹木棲息。（記者林宜樟攝）

    可愛的領角鴞。（記者林宜樟攝）

    可愛的領角鴞。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播