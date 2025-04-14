林宜瑾質疑教師混淆學生國家認同 鄭英耀：正研發國家認同與識讀中國威脅教材

民進黨立委林宜瑾今質詢時，質疑有教師混淆學生國家認同，問題有嚴重。（記者林曉雲攝）

2025/04/14 13:35

〔記者林曉雲／台北報導〕民進黨立委林宜瑾今（14）日在立法院教文委員會質詢表示，北一女教師區桂芝被檢舉在課堂上說台灣是中國的，小三學生家長也向她投訴指，導師告訴孩子「我們是中國人」，憂心孩子認知受教師影響，質疑教育工作者利用教育手段試圖混淆國家認同或為境外敵對勢力宣傳時，問題有嚴重，要求教育部應有作為。教育部長鄭英耀答詢表示，教育要中立，教育工作者的言論自由應在教育基本法框架中，預計今年暑假可研發出國家認同及識讀中國威脅的教材。

立法院教育及文化委員會今日安排教育部業務報告，多名民進黨立委包括林宜瑾、陳秀寳、范雲、王定宇等質詢時均關注，中國不斷威脅台灣，卻有教師上課時教導錯誤的國家認同，或有大學教授帶學生赴中交流的經費來源恐有中國政府出資的疑慮等，要求教育部必須有積極作為。

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鄭英耀答詢表示，國家安全的位階最高，沒有國家安全，個人也沒有安全，教育基本法的宗旨是要培養有國家意識且具有國際視野的現代化國民，為加強中小學生對國家的認同有更多理解和愛護，中小學社會學科輔導團目前正在編撰與國家認同、識讀中國威脅的相關教材，預計今年暑假可以開發出來，之後也希望歷史、公民、地理等社會科老師參加相關研習，傳授給學生正確的史觀和資訊。

鄭英耀強調，個人對文化可以有偏好，但教育必須要中立，教育工作者的言論自由也應該在教育基本法的框架中。

此外，多名立委也關注大學生在校內設攤收取大罷免連署書，遭部分學校阻擋之爭議。鄭英耀答詢表示，台灣校園民主和言論自由是台灣高教的重要資產，教育基本法規範的是學校，不得為特定政治團體宣傳，學生個人的公民參與則屬於言論自由，學生參與公民活動是培養現代公民的素養，屬於學生自發性，只要不是為特定政黨宣揚，就應該被保護。

民眾黨立委劉書彬質詢關注，教育部近日宣布和中國統戰部等管轄的大學禁止交流，要求說明學術交流準則。鄭英耀表示，大學是追求知識科技的自由環境，但由中國統戰部主管的學校，辦學目的和一般大學人才培育或辦學宗旨不同，教育部因此有必要禁止與中國統戰部的3所大學及7所軍事學校進行交流。

教育部長鄭英耀今日答詢表示，國家安全位階最高，國家沒有安全，個人就沒有安全。（記者林曉雲攝）

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