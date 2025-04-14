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    助台商進軍日本！豐前市與商總合作設一站式服務中心

    中華民國全國商業總會與日本福岡縣豐前市合作設立「台商服務中心」，14日在豐前市舉行開幕典禮。（日本國際交流協會提供）

    中華民國全國商業總會與日本福岡縣豐前市合作設立「台商服務中心」，14日在豐前市舉行開幕典禮。（日本國際交流協會提供）

    2025/04/14 13:40

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為協助台灣企業布局日本市場，中華民國全國商業總會與日本福岡縣豐前市合作設立「台商服務中心」，今（14日）在豐前市舉行開幕典禮。該中心是日本首個針對台商設立的一站式落地服務平台，將協助台灣企業處理公司設立、稅務法規、銀行開戶、簽證申請等行政實務，並提供聯合辦公空間等資源，協助台商落地營運。

    根據經濟部國貿署資料，日本為台灣第三大貿易夥伴，2023年台日雙邊貿易總額高達757.69億美元，台對日投資達2.14億美元，日對台則為6.2億美元。

    台商服務中心開幕典禮，由全國商業總會理事長許舒博與豐前市市長後藤元秀主持，外交部駐福岡辦事處處長陳銘俊、日本國際交流協會會長李奇嶽、商總代表團以及豐前市地方政府多位代表共同出席。

    許舒博表示，全國商業總會長期扮演政府與企業間的溝通橋樑，這次與豐前市合作設立台商服務中心，是為了解決台商赴日初期經常遇到的制度與行政障礙，幫助企業更順利邁出國際布局的第一步。

    後藤元秀指出，這是日本首座專為台商打造的一站式落地平台，市府深感榮幸並將持續提供政策資源與行政支援。豐前市地理位置緊鄰北九州市，僅需約30分鐘車程；目前日月光北九州設廠正在籌備，未來將帶動台灣半導體供應鏈陸續落地北九州地區，豐前市可望憑藉地緣與產業條件，成為日月光相關供應鏈企業選擇設立據點的優質選擇。

    中心未來由日本國際交流協會負責營運。會長李奇嶽表示，中心落成展現台日雙方攜手促進商務往來的具體成果，未來將全力協助台商從設立公司、開設銀行帳戶、法務與簽證申請等面向，快速落地、順利營運。經全國商業總會推薦並通過豐前市審查核准入駐的第一批企業，包含帝天公司與唯豐肉鬆。

    陳銘俊指出，台商服務中心與經濟部在福岡籌備中的「台灣貿易投資中心」互補，一為民間與地方政府合作推動，一為中央政府政策布局，希望未來兩者能相輔相成，為台灣企業進軍日本市場提供完整後盾，形成1+1大於2的效果。

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