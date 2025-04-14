美對等關稅影響產業 彭啓明：碳費明年如期收 提方案助企業綠色轉型

年碳排達2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業，將於2026年5月首次繳碳費。（資料照）

2025/04/14 13:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕美國川普政府對等關稅影響全球產業，環境部長彭啓明今（14日）表示，估算碳費徵收對產業經營影響小會如期進行，減碳是一個趨勢，呼籲產業「早一點做、早一點轉型轉骨」，掌握機會轉型才有綠色競爭力，並計畫向行政院爭取預算協助產業綠色轉型。

彭啓明表示，雖然目前美國針對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界沒有一個國家就此轉彎，國內的減碳計畫沒有改變，但會審時度勢，一定會讓產業活著、有辦法做淨零工作，不會設高門檻讓企業無法生存。

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彭啓明表示，台灣好不容易推動碳費制度，對產業經營影響非常小，還是會如期上路，會以不會造成綠色通膨為優先。以中鋼為例，中鋼去年營收約3600億元，因中鋼屬於高碳洩漏風險事業，以碳費優惠費率每噸100元計算，應繳的碳費是3.6億元，占整體營收影響不大。而目前初步盤點僅一家扣件業者，年排放量達到需收碳費的2.5萬公噸門檻，預估會被收到約18萬左右的碳費，但若該業者再努力節電，或許就可以不用繳碳費。

彭啓明提到，其實關稅下也是產業抓住綠色轉型的契機，「早一點做、早一點轉型轉骨」提升綠色競爭力，目前也計畫向行政院爭取相關預算輔導產業，協助產業加速減碳、綠色轉型，相關協助措施詳細版本可能下週才會出來，並在國家氣候變遷對策委員會中報告，目前還在盤點產業所受衝擊。

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