為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美對等關稅影響產業 彭啓明：碳費明年如期收 提方案助企業綠色轉型

    年碳排達2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業，將於2026年5月首次繳碳費。（資料照）

    年碳排達2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業，將於2026年5月首次繳碳費。（資料照）

    2025/04/14 13:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕美國川普政府對等關稅影響全球產業，環境部長彭啓明今（14日）表示，估算碳費徵收對產業經營影響小會如期進行，減碳是一個趨勢，呼籲產業「早一點做、早一點轉型轉骨」，掌握機會轉型才有綠色競爭力，並計畫向行政院爭取預算協助產業綠色轉型。

    彭啓明表示，雖然目前美國針對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界沒有一個國家就此轉彎，國內的減碳計畫沒有改變，但會審時度勢，一定會讓產業活著、有辦法做淨零工作，不會設高門檻讓企業無法生存。

    彭啓明表示，台灣好不容易推動碳費制度，對產業經營影響非常小，還是會如期上路，會以不會造成綠色通膨為優先。以中鋼為例，中鋼去年營收約3600億元，因中鋼屬於高碳洩漏風險事業，以碳費優惠費率每噸100元計算，應繳的碳費是3.6億元，占整體營收影響不大。而目前初步盤點僅一家扣件業者，年排放量達到需收碳費的2.5萬公噸門檻，預估會被收到約18萬左右的碳費，但若該業者再努力節電，或許就可以不用繳碳費。

    彭啓明提到，其實關稅下也是產業抓住綠色轉型的契機，「早一點做、早一點轉型轉骨」提升綠色競爭力，目前也計畫向行政院爭取相關預算輔導產業，協助產業加速減碳、綠色轉型，相關協助措施詳細版本可能下週才會出來，並在國家氣候變遷對策委員會中報告，目前還在盤點產業所受衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播