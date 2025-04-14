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    事後公告限縮員工春節出勤獎金挨批 台鐵：依勞基法走

    台鐵產業工會14日在台鐵公司門口召開記者會，訴求恢復春節出勤獎金發放範圍。（記者蔡昀容攝）

    台鐵產業工會14日在台鐵公司門口召開記者會，訴求恢復春節出勤獎金發放範圍。（記者蔡昀容攝）

    2025/04/14 13:24

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵今年限縮員工春節出勤獎金，並在連假結束後才發文公告，引起員工不滿。台鐵產業工會今（14日）表示，台鐵公司化後，員工待遇未提升，行政效率也變低，片面限縮待遇也未事先與工會協商，甚至未先公告周知，批評台鐵「公司化後員工權益不變」承諾破裂，將提出勞檢。台鐵回應，遵循勞動基準法規範走。

    台鐵產業工會今在台鐵公司門口召開記者會。理事長朱智宇表示，台鐵過去發放春節疏運出勤獎金，是「每出勤1日發1500元、最高出勤4日發6000元」；今年卻改為「正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算」，讓春節疏運前一天跨日工作員工領不到出勤獎金。

    朱智宇舉例，三班制台鐵員工以12小時為一班，日班為上午7點30分至晚間7點30分，夜班為晚間7點30分至翌日上午7點30分；這次春節疏運是1月25日至2月2日，而1月24日夜班人員跨日上班到1月25日上午7點30分，疏運初期工作繁重，卻領不到春節出勤獎金。

    朱智宇表示，台鐵曲解「勞基法施行細則」中的「所稱正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算」，把本意保護工時的規範，拿來限縮春節出勤獎金，並且事後於2月11日才發函給轄下各單位通知獎金發放方式；且依照勞動基準法第二條，這樣的獎金也是工資的一部分，台鐵這種「先工作、後縮減待遇」是片面縮減勞動條件的違法行為。

    台鐵公司化後加入的從業人員、產業工會理事林佳瑾表示，首次經歷連假疏運，卻在事後得知獎金發放改變，台鐵待遇及福利不完備，令人難以相信是個百年單位，也會開始擔心未來會不會待遇縮水。

    產工呼籲台鐵，恢復春節出勤獎金發放範圍，包含春節疏運首日有出勤事實者，即符合發放資格；並承諾民俗節日（清明、端午、中秋）出勤疏運獎金，維持以「該日有出勤者」即符合發放資格。

    對此，台鐵回應，春節疏運獎金是依行政院核定標準發放，遵循勞動基準法走，民俗節日也會據此發放等值禮券；意指會維持「正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算」做法發放春節出勤獎金。至於未提前公告周知員工一事，台鐵公司副總經理劉雙火表示，會透過團體協約與工會溝通討論。

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