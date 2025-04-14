范雲爆台大舍監性騷案再涉洩漏個資 教長：確有疏漏將究責

立委范雲今日質詢表示，教育部在處理台大舍監性騷投訴案時，涉嫌洩漏個資。（記者林曉雲攝）

2025/04/14 13:08

〔記者林曉雲／台北報導〕台大一名女博士生指控女舍舍監性騷擾，台北地檢署依涉違反「跟蹤騷擾防治法雨」起訴該舍監，立委范雲今（14）日在立法院教文委員會質詢時表示，教育部近日在處理相關投訴中，竟涉嫌不當洩漏個資，要求向當事人致歉。教育部長鄭英耀答詢時表示，行政同仁在處理相關投訴中，經查確有疏漏，教育部會做內部檢討改進並究責。

范雲表示，近期台大性平案當事人於網路指出，教育部疑似洩漏個資，教育部及台大回應存在許多瑕疵，最新性別平等教育法對此均有明確規範，教育部經查確有洩漏個資，即應向當事人致歉，教育部和台大均應再了解相關處理。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀表示，教育部和台大過往處理該案均遵行性平教育法，但近日行政同仁確有疏漏，該案有10多人在部長信箱反映，同仁誤視為一個群組，對15、16人同時發出去而涉洩個資，內部已檢討改進並究責，因該案已進入司法審理中，監察院也在了解，教育部近日再發文台大，台大則回覆該案在司法審理中，並無新的事證。

台大一名博士生指控，遭宿舍舍監潛入房間偷拍睡覺模樣，並有摸臉、耳邊吹氣、親吻、壓在身上、多次要求擁抱等種種行為，讓他產生很嚴重的創傷後壓力症候群。立委范雲前（112）年曾召開記者會指，台大爆出多起學生遭舍監、教授性騷等違反性平案件，並與學生代表、性平團體及台大教授陪同受害學生召開記者會。

教育部長鄭英耀（右）答詢時坦承，行政同仁在處理相關投訴中，經查確有疏漏，教育部會做內部檢討改進並究責。 （記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法