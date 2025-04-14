大甲媽回鑾彰市清出4210公斤垃圾 在地人轟：製造髒亂

今年大甲媽回鑾彰化市，市公所清潔隊員連掃6小時，共清出4210公斤垃圾與1050公斤資源回收物。 （圖由清潔隊提供）

2025/04/14 13:07

〔記者湯世名／彰化報導〕今年大甲媽9天8夜遶境進香活動已圓滿結束，不過回鑾通過彰化市時卻留下不少垃圾，經市公所清潔隊50名清潔員連掃6小時，共清出4210公斤垃圾與1050公斤資源回收物，在地民眾砲轟，他們感謝大甲媽庇佑眾生，但活動後鞭炮屑與垃圾一堆，還要公家機關收尾，希望未來各個宮廟都能負起責任，一起來打掃。

彰化市公所清潔隊統計，50名清潔隊員共出動垃圾車、資源回收車、水車、掃街車及消毒車，從11日晚間12點到12日清晨6點，連夜清掃道路6個小時，共清出垃圾4210公斤、資源回收物（寶特瓶、紙箱、鋁罐）1050公斤，總重量達5260公斤，比去年的4210公斤還多逾1千公斤。

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有彰化市民在臉書發表意見指出，媽祖遶境彰化市庇佑市民，外地來的信眾卻帶來滿地的垃圾，製造髒亂，相信媽祖也不樂見；另有民眾說，這種私人活動，應該由宮廟自費請清潔公司沿途打掃才對，不應由公家機關來收尾；還有人建議說，希望未來宮廟能負起責任，下來一起打掃，做帶頭的功能，而不是製造髒亂。

清潔隊表示，彰化市屬於大甲媽「遶境熱區」，他們今年在大甲媽回鑾進入彰化市大埔路後，清潔隊員即沿著路線進行街道打掃，清潔耗費最久的是大埔路、永樂街，以及民族路、中山路；儘管環保意識抬頭，鞭炮、煙火燃放數量變少，但垃圾量卻比去年增加，應與今年參加遶境信眾人數增加有關，呼籲各相關宮廟宇信眾未來大甲媽遶境時都能做到環境維護，還給街道清潔的面貌。

今年大甲媽回鑾彰化市，市公所清潔隊員從晚間掃到隔天清晨，相當辛苦。 （圖由清潔隊提供）

今年大甲媽回鑾彰化市，清潔隊清出大批垃圾，在地人砲轟外地信眾製造髒亂。 （圖由清潔隊提供）

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