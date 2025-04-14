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    北市青年局推「理財入門指南」 講者陣容大有來頭

    美國總統川普重啟關稅政策，引爆全球股市劇烈震蕩，如何面對高通膨與經濟變動快速的時代，成為現代民眾必須面對的課題。（歐新社、資料照）

    美國總統川普重啟關稅政策，引爆全球股市劇烈震蕩，如何面對高通膨與經濟變動快速的時代，成為現代民眾必須面對的課題。（歐新社、資料照）

    2025/04/14 12:44

    〔記者劉詠韻／台北報導〕美國總統川普重啟關稅政策，引爆全球股市劇烈震蕩，如何面對高通膨與經濟變動快速的時代，成為現代民眾必須面對的課題。為協助青年從容面對財務挑戰，台北市青年局於「青年學堂Youth+」系列課程中推出《理財入門指南》，期許透過淺顯易懂的方式，帶領青年從零開始打造個人專屬的理財藍圖，建立個人正確財務觀念與資產規劃。

    北市青年局介紹，「青年學堂」《理財入門指南》系列課程涵蓋資產配置、存股投資、房產規劃、保險選擇與家庭財務管理，五大實用主題將帶領青年系統性學習如何進行財務整合與規劃，期許為青年打開財務學習的第一扇門，從思維建立到行動實踐，協助青年逐步累積財務實力，為未來打好基礎。

    此次課程的亮點之一，在於青年學堂同時邀請業界公認專業，具影響力的實務派講者，包括《人生財富導師》李柏鋒、《House123執行長》邱愛莉、《精算媽咪》珊迪兔、《保險中肯哥》謝克群等，希望協助青年在職涯初期、人生轉換期等重要階段，有系統地接觸投資理財知識。

    青年局表示，《理財入門指南》課程將透過案例解析與生活情境模擬，解決青年面對金錢管理時的焦慮與迷惘，讓理財不只是抽象理論，而是「每個人都能開始、立即實踐」的生活技能，詳情可已至青年局官網及社群平台查詢。

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