竹縣專業蜻蜓圖鑑「蜻蜓竹跡」問世 詳列15科、121種蜻蜓和豆娘

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛（中）精選1460張精彩照片所出版的「蜻蜓竹跡~新竹縣蜻蜓生態資源」一書，是全縣第1本專業蜻蜓圖鑑，也讓新竹縣成為全台蜻蜓數量最多的縣市。（記者黃美珠攝）

2025/04/14 13:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛歷時8年調查，集結超過10萬張以上照片，對縣內蜻蜓豆娘所做的區域性記錄，在林業及自然保育署新竹分署與縣府農業處共同支持下，精選1460張付梓出版成「蜻蜓竹跡~新竹縣蜻蜓生態資源」一書，詳列包含亞種在內的新竹縣15科、121種蜻蜓和豆娘，是全縣第一本專業蜻蜓圖鑑，也讓新竹縣成為台灣蜻蜓數量最多的縣市。

劉創盛說，這本書的問世得力於其他專業蜻蜓圖鑑的幫忙。只是目前常用的圖鑑排版比較不符調查人的需求。有的作為口袋書，方便出門但資料不全。另一種則偏學術性，圖文不在同一頁面，對一般調查者或純粹喜歡拍蜓、賞蜓的人閱讀相較困難。

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這次獲公部門支持，把15年來他和伙伴們拍得的蜻蜓豆娘成蟲及其水蠆等，超過10萬張照片精選成書，當下就決定要讓照片、文字以及圖說都在同一頁面上，並把照片做大，好讓讀者能一次看得清楚和了解。

縣府農業處長傅琦媺說，蜻蜓和豆娘的稚蟲「水蠆」，就算同一物種在不同棲地的體色也會不同。

水蠆都是從泥灘裡撈出來的，要拍照記錄，須先經急速冷凍、解凍、刷洗、清潔等步驟，過程必須小心維持其剛毛等特徵，跟拍攝成蟲只講究技巧很不一樣，要拍得到1張可用的特寫照可能費時不只3、5個小時，更多時候是1個晚上都拍不了1個物種，這是「蜻蜓竹跡」能問世最不容易的地方。

此外，調查人員們頂著烈日或潮溼天候，忍受蚊蟲叮咬，甚至滑倒水中讓相機泡水；而他們多是難以彎腰且視茫茫的年紀，要長期或蹲或坐，賣力撿撈水蠆來成就一張堪用的圖鑑照片，進而完成每期、每點的量化調查，這些都是非常不容易的。

其中劉創盛為了調查蜻蜓幾乎跑遍新竹縣，特別是有些物種在縣內已經稀少甚至絕跡，為了豐富圖資，甚至不惜遠求去高雄調查拍攝，也曾奔赴宜蘭、鴛鴦湖自然保留區去，就連林業署也很肯定劉創盛及其所屬協會的調查成果，所以獲公門補助100多萬出書。

傅琦媺說，第一刷500冊將分送給林業署相關研究機構、生物多樣性研究所、國家圖書館、各大學生物科系的圖書館、新竹縣國中小圖書館。

在這8年的蜻蜓調查中，劉創盛發現冬天乾涸、雨季來臨才有水的季節性濕地，是有助水蠆生存的環境，也讓很多稀有物種得以保種，而我們生活中常見的滯洪池就有類似功能，有助讓我們的環境生態更加多樣、精彩。

新竹縣第1本專業的蜻蜓圖鑑「蜻蜓竹跡」歷經8年的調查、3年整理，最近終於問世。（記者黃美珠攝）

「蜻蜓竹跡」用照片取代傳統工具書性質圖鑑的圖片，且讓解說文字、圖說以及照片同頁呈現，便利對蜻蜓豆娘有興趣的讀者閱讀和了解。（記者黃美珠攝）

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛直言，下方的「蜻蜓竹跡」跟上方偏學術的蜻蜓圖鑑工具書相較之下比較容易給調查者或是賞蜓人閱讀。（記者黃美珠攝）

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛從事生態攝影超過20年，自己做蜻蜓調查也超過15年，最近8年受到官方委託執行新竹縣內蜻蜓區域性的專案調查計畫，拍下的相關照片超過10萬張。（記者黃美珠攝）

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