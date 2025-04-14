歌詩達郵輪故障補償措施挨批敷衍 消基會籲妥善處理

歌詩達莎倫娜號郵輪8日從基隆港出發，因機械故障，3千多名遊客滯留日本沖繩。（洪敦智醫師提供）

2025/04/14 13:00

〔記者林志怡／台北報導〕歌詩達郵輪的莎倫娜號於4月8日搭載536名旅客從基隆港出發、前往日本進行旅遊行程，卻因機械故障滯留沖繩那霸，並取消石垣島行程，雖業者提出每人50美元、免收小費、年底前折抵100美元等補償措施，但消基會認為，目前的處理作法無法讓消費者滿意，也希望公司後續可以提出更妥善的補償作為。

消基會說明，莎倫娜號搭載3536名旅客從基隆港出發後，原定前往沖繩、石垣島等地旅遊，卻因機械故障滯留在沖繩那霸維修，並取消石垣島行程，且航班原定於11日上午返回基隆港，實際行程也延後近1天，直到12日上午7時返港，引起消費者不滿。

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後續業者對延誤航次提出的補償方案，包括每人50美元、免收房間小費，明年底前再搭該郵輪可再抵100美元；原訂11到14日的航次取消的3000多名旅客，可提供全額退費，無手續費，或選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號同艙等行程，與每艙房100美金船上消費金的補償方案。

然而，消基會董事長鄧惟中指出，業者的處理作為引起消費者普遍不滿，且對業者的應對缺乏信心，過程中也出現政策反覆、船公司人員也不出面說明等情況，讓消費者心生不安，實非國際企業應有的服務水準，危機處理亦有很大的改善空間。

鄧惟中說，消基會呼籲歌詩達郵輪的經營者應展現善意，妥善處理此次事件，以重建消費者對公司的信心，包括提升營運資訊的透明度，及時向旅客更新事件進展，並清楚解釋政策變動的原因，建立合理賠償機制，考慮建立保險制度以分攤風險，並改善客戶服務，建立良好信任關係。

此外，消基會強調，包括基隆港、高雄港、蘇澳港、花蓮港及澎湖港等，2024年全港群的郵輪旅客量約90萬人次，透過郵輪旅遊的消費者人數不可謂不多，但環顧之前發生的郵輪消費事件，消基會認為船務公司應建立誠信、友善的糾紛處理模式與合理的賠償制度，避免就地喊價式的賠償。

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