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    抓魚特技獨霸武林 台南鳥友目擊魚鷹捕捉虱目魚

    魚鷹捕魚技術了得，是出了名的捕魚高手。（圖由謝其良提供）

    魚鷹捕魚技術了得，是出了名的捕魚高手。（圖由謝其良提供）

    2025/04/14 12:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鳥友謝其良日前在台南北門，目擊1隻冬候鳥魚鷹抓著1隻虱目魚到防風林內大快朵頤。魚鷹是出了名的捕魚高手，常出現於湖泊等水域，然後從空中俯衝入水抓魚，高超的捕魚技術堪稱鳥界之翹楚。

    魚鷹的體長有5、60公分長，展翼可達170公分，屬於大型的猛禽，在台灣以冬候鳥為主。牠們常見於水庫、埤塘、湖泊、海岸等各大水域，以捕魚為食，其羽毛具防水功能，也是世界上唯一可以全身衝入水中抓魚的猛禽。

    謝其良表示，他原本是到台南北門拍攝黑面琵鷺，意外目擊這隻魚鷹抓了1隻虱目魚。當時，他轉往北門雙春時，沿著堤防緩緩前行，忽見上空出現有點眼熟猛禽，雖然一閃已至遠處，但可辨識是魚鷹，下車看時已不見蹤影。

    他說，想不到約10分鐘後，魚鷹就帶著1隻蠻大尾的虱目魚回來，並停降在遠處的防風林，牠將獵物就緒，開始大快朵頤，只見牠先吃魚頭，約30分鐘後，發現有人才帶著剩餘的獵物飛離。

    根據eBird的記載，魚鷹常於湖泊、河川、海岸水域巡飛找魚。其分布極廣，除了南極之外，世界各個大陸皆有分布。頭及腹面主要為白色，背面深褐。飛行時，翅膀常曲折呈M字型。經常可見牠們從空中俯衝入水抓魚，俯衝時是以雙腳而非頭部先入水。

    魚鷹的頭及腹面主要為白色，背面深褐，算是較易辨認的猛禽。（圖由謝其良提供）

    魚鷹的頭及腹面主要為白色，背面深褐，算是較易辨認的猛禽。（圖由謝其良提供）

    鳥友謝其良目擊魚鷹抓著1隻虱目魚到防風林內大快朵頤。（圖由謝其良提供）

    鳥友謝其良目擊魚鷹抓著1隻虱目魚到防風林內大快朵頤。（圖由謝其良提供）

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