新北國際雙聯學制合作對象+1 與加拿大卓越國際學院簽MOU

新北市持續拓展國際雙聯學制合作對象，教育局長張明文今與加拿大卓越國際學院董事長竺育如等人簽署備忘錄（MOU）。（記者董冠怡攝）

2025/04/14 12:43

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市持續拓展國際雙聯學制合作對象，教育局長張明文今與加拿大卓越國際學院董事長竺育如等人簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），完成學分後取得文憑，可申請安大略省的多倫多大學、滑鐵盧大學等校，結合國際教育資源，提供學生多元選擇。

張明文指出，OSSD屬於國際高中課程體系，採學分制、線上和實體混合式教學修習30個學分可取得文憑，高二上學期便能修完，不會影響到在台灣的學習過程，彈性修課、作法務實，相關費用、升學優勢相對具有競爭力。

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竺育如提到，開設課程包括社會財經及語言、理工或資工學群等，設有學分抵免制度，台灣學生最高可申請抵免24個學分，取得文憑申請學校時，享有與在地學生相同的加分機會。

板橋高中二年級生鐘星閎提到，此一計畫讓台灣的學生多一個前往海外就學的管道，目前仍在探索階段，暫時還沒有特別想修的課，會想多學幾種。三年級學生符恩妮說，近期聽到許多跟OSSD有關的資訊，可惜她已高三無法參加，但是機會難得，希望推廣給學弟妹。

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