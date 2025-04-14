確保健保永續經營 立委偕醫界呼籲暫緩修訂「特管辦法」

民進黨籍立委賴惠員（左二）、郭昱晴（右一）、王正旭（右二）、林月琴（左一）14日共同舉辦「守護全民健保穩定！立委與醫界呼籲暫緩特約管理法修定」記者會。 （記者羅沛德攝）

2025/04/14 13:07

〔記者謝君臨／台北報導〕針對衛福部健保署針對「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」提出「擇優特約」條文，擬藉健保特約機制推動醫事人員加薪，並要求薪資公開透明。民進黨立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴今共同舉行記者會，並邀集北中南各地醫師公會與健保署出席，公開呼籲此案應暫緩推動，回歸專業與政策溝通。對此，健保署副署長陳亮妤表示，會加強溝通，絕對不會貿然倉促上路。

健保署日前於會議中討論到「特管辦法」，並提出「擇優特約」條文，擬要求醫療機構申請健保特約時，應公布且以醫事人員健保月投保金額為門檻，若未達勞動部當年度公告最低工資兩倍（醫院）或1.5倍（診所），不得特約；並要求每年公開各類醫事人員最低與平均投保金額。此案引發醫界與民意高度關注。

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賴惠員表示，健保署欲透過健保特約機制推動醫事人員加薪，出發點值得肯定；但若以「不予特約」為手段、未兼顧城鄉差異與診所實務運作，恐淪為治標不治本，甚至動搖基層醫療穩定。她說，全台醫療院所過半是診所，是高齡社會長者就醫的第一線防線。以投保金額作為續約條件，將造成大批診所不符門檻，尤其偏鄉與中南部地區首當其衝，屆時勢將出現就醫斷鏈，危及全民健康。

王正旭指出，將醫事人員薪資與健保特約掛鉤，涉及勞動契約、醫療政策與健保法規的交叉適用。若因人事結構或登記形式不符標準，即撤銷特約資格，可能產生重大法律風險。應以醫療品質為核心，非以勞保資料為唯一指標。

林月琴認為，健保制度的變革不能「先上車後補票」。政策若無試辦制度與細部配套，只會導致基層混亂。她呼籲健保署應建立明確影響評估機制，逐步推動政策轉型，而非倉促上路。

郭昱晴說，要求各類醫事人員薪資公開雖有助透明，但現行診所雇用型態多元，若不設合理例外或區分條件，反將產生誤傷，失去原政策初衷。她進一步指出，相關政策應針對醫療機構進行分級、類型化，以相應條件做不同規範，才不會令醫療機構無所適從。

台南市醫師公會榮譽理事長陳相國表示，健保署若真要改善待遇，應與健保總額調整機制連動，而非片面加壓基層醫療體系。「只有制度誘因，才能真正留住人才。」

新北市醫師公會理事長顏鴻順指出，許多診所已面臨醫事人力短缺，若再適用上週提出的草案條件，部分醫療機構將出現離職潮。他呼籲政府勿在醫界尚未準備好時強推政策，否則後果堪虞。

桃園市醫師公會理事長吳家淦認為，健保署此次修法「混淆特約制度與勞動政策」，以健保制度懲罰醫療機構，是越權處置。「健保制度應鼓勵優化，而非以懲罰為手段。」

陳亮妤回應，目前仍處於討論階段，5月將辦理第2場次溝通會，預計6月預告修法。健保署已收到醫界的聲音，會將相關意見帶回進行討論，草案內容必然會做相應調整。

針對衛福部健保署針對「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」提出「擇優特約」條文，擬藉健保特約機制推動醫事人員加薪，並要求薪資公開透明。民進黨立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴今共同舉行記者會，並邀集北中南各地醫師公會與健保署出席，公開呼籲此案應暫緩推動，回歸專業與政策溝通。（賴惠員國會辦公室提供）

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