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    新北移工免費華語課開放報名 優秀學員補助華語能力測驗報名費

    新北市勞工局開設移供免費華語課程，圖為學員課程結束後向老師表達感謝。（勞工局提供）

    新北市勞工局開設移供免費華語課程，圖為學員課程結束後向老師表達感謝。（勞工局提供）

    2025/04/14 12:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局攜手明志科技大學辦理免費華語課程，協助菲律賓、印尼、越南及泰國籍移工適應台灣環境，拓展職涯機會，課程分為基礎班與進階班，包含生活會話、職場溝通及基礎閱讀。第一梯次將於 4月27日至7月20日，每週日在明志科大多功能語言教室上課，共計13週。

    來自越南的阮文雄，5年前來台擔任工廠作業員，剛來時因語言不通，感到孤單無助，為了讓自己盡快融入環境，他報名參加新北市的華語課程，在課堂上他認識同樣來自越南的同學阮氏香，兩人一起學習、互相鼓勵，逐漸發展出深厚感情。

    課程結束後，阮文雄與阮氏香仍保持聯繫，最終攜手步入婚姻。隔年，阮文雄帶著妻子回到教室，感謝老師與同學的幫助，並與新學員分享自己的故事。他開心地說：「華語課不僅讓我適應台灣，還讓我找到了人生的伴侶。」

    勞工局表示，近年政府積極推動 「移工留才久用方案」，期望提升移工的華語能力，增加職場競爭力，獲得更好的發展機會。新北市勞工局將補助第一梯次成績優異的前30名學員，參加勞動部認可的 「TOCFL華語文能力測驗」，並提供新台幣1400元的報名費補助，幫助學員獲得語言證書。

    第一梯次課程即日起開放報名，課程資訊可洽詢明志科技大學：（02）2908-9899分機2221、2224，或掃描課程宣傳單上的QR Code進行線上報名。

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