四接協和電廠土壤污染調查 彭啓明：已現勘要求台電補件

基隆協和發電廠。（資料照）

2025/04/14 12:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電協和電廠四接案環評審查已通過，針對環團爆料協和電廠隱匿土壤有多種重金屬污染超標。環境部長彭啓明今（14）日表示，已進廠初步完成現勘，4月底前收到台電補充資料後，就能對外報告；由於環團已就此案提告，若未來檢察官成案，將提供相關資料；並強調土污調查和環評是兩件不同的事。

守護外木山行動小組、蠻野心足生態協會收到吹哨者提供資料，爆料協和電廠的土壤總石油碳氫化合物污染超標，及鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬污染超標，要求環境部與基隆市府依法進行查證。

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彭啓明今天表示，此事件已根據「公益揭弊者保護法」依法展開行政調查，由環境部次長沈志修帶隊，於3月底進行實地現勘，同行成員還包括環境部政風處、基隆環保局、4名專家學者參與。

彭啓明表示，現階段正在要求台電補充資料，包含台電歷次所有環境調查報告、檢測報告、採樣紀錄的原始文件等，都會要求台電全部要提供，可能要到4月底收到台電的資料，之後就能正式對外報告台電有無隱匿協和電廠土污的情事

彭啓明提到，由於環團已針對此案提告，後續會有檢察官處理，如果成案環境部也會配合檢察官提供相關資料；並強調隱匿土污和環評是兩件不同的事情，環境部絕不會袒護台電。

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