彰化縣公立幼兒園取消獨招 首採「聯合登記分發」

公托幼兒園辦學口碑獲家長肯定，每到招生季，讓家長搶破頭。（圖縣府提供）

2025/04/14 12:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕少子化，孩子個個都是寶，為解決明星小學公立幼兒園與非營利幼兒園家長瘋搶得抽籤決定入學，造成部分公托招生不足，出現教學資源分配不均的情況，彰化縣今年首度改變招生策略，收回各校單獨招生權，改採統一報名再分發的入學模式，希望解決問題。

彰化市多所國小附設幼兒園，因搶手且招生班級數才1、2班，每班師生比1：12，各校招生名額大都只有1、20人左右，僧多粥少，每到了4、5月招生期，校方的人情壓力就來，讓校長頭痛。

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彰化市南郭國小向來是總量管制的學校，連幼兒園也非常搶手，年年都讓家長搶破頭。校長王春堎說，學校幾乎年年都是報名入數大於招生名額，最後都以抽籤決定入學，今年改由教育處統一辦理招生，控管各校登記情形，人數超過再調配分發，但決定權最後還是在家長的身上。

縣府教育處表示，改為統一登記再分發，一來全面盤整公托與非營利幼兒園數量，避免資源分配不均，二來保障情況特殊的孩子的入學權。114學年度，全縣公立幼兒園共招收1萬0905名幼兒，非營利幼兒園招收2964名。招生簡章已公布於教育處及各幼兒園（含鄉鎮市公所）網站。

招生流程分為兩階段，第一階段為「優先入園」登記，時間為4月21日至23日，需攜帶證明文件親自到幼兒園辦理。對象包括低收入戶、中低收入戶子女、身心障礙幼兒與中度以上身障者子女、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、持彰化縣鑑輔會核發「暫緩入學」證明者、有3名以上子女家庭的幼兒園所屬機關學校教職員工子女、有兄姊在114學年度就讀同園或同校所屬園者。

第二階段「一般入園」登記，5月1日上午9時至6日中午12時止，僅限線上報名，每名幼兒僅能選報一園，不可重複登記。報名網站為「彰化縣政府數位便民櫃臺」（https://edesk.chcg.gov.tw/）。

教育處強調，若一般入園報名人數超過名額，將於5月7日下午2時進行線上抽籤，並透過簡訊與電子郵件通知結果。錄取與備取名單、缺額等資訊也將同步公告於網站上，供家長查詢。

因應少子化與資源分配不均問題，彰化縣今年首度調整公立幼兒園招生制度，取消各校單獨招生，改採聯合登記、統一分發的方式進行。（圖縣府提供）

彰化縣公立幼兒園入學新制度能盤點全縣公立與非營利幼兒園資源，讓招生更公平，也保障特殊需求幼兒的入學權。（圖縣府提供）

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