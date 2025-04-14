馬來貘寶寶莉姆路長大了！9個月萌樣曝光 體重超過180公斤

世界貘日World Tapir Day即將到來，動物園歡迎民眾前來和9個月大的莉姆路打招呼。（台北市立動物園提供）

2025/04/14 12:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市立動物園去年夏季喜迎馬來貘寶寶「莉姆路」，初生宛如一顆7公斤褐色小西瓜的牠，歷經9個月的成長發育後，早已換為一身黑白兩色的毛髮，體重也超過180公斤。動物園表示，莉姆路食慾良好，相信很快就會發育成為壯碩的馬來貘。為響應4月27日「世界貘日World Tapir Day」，動物園從明天起至30日將舉辦活動，通過熱帶雨林區「『貘』契考驗」的民眾即可獲得小禮物一份。

台北市立動物園表示，馬來貘莉姆路出生時仍是深褐色的身軀，並布滿縱向白色花紋，臉頰和四肢則有像斑駁樹影般的白色斑點，就像顆褐色的小西瓜；將近2個月大時，可觀察到莉姆路屁股端開始變成淡棕色，漸漸向背部擴散淡色漸層，再過一陣子白色毛的面積布滿整個背部，同時臉頰和前肢的花紋隨之消失。

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動物園進一步指出，4個月大的莉姆路完全換下斑點保護色童裝，變成和媽媽一樣黑白分明的體色，儘管目前9個月大的莉姆路尚未追上媽媽的體型，但體重已超越180公斤，食慾良好的牠，相信很快就會發育成為壯碩的馬來貘。母子檔馬來貘貘莉、莉姆路現仍共同居住在穿山甲館旁的水池區，莉姆路身型龐大長得很大隻，但還是保有小朋友的樣子，總是活潑的到處探索，還會跟媽媽「貘莉」撒嬌，大家不妨多來觀察把握機會一起寫馬來貘「莉姆路」的成長日記。

為響應「4/27世界貘日World Tapir Day」，動物園從明天起至30日將舉辦活動，完成「『貘』契考驗」者，即可前往教育中心出口的動物藝坊兌換獎勵，而27日當天在遊園列車站也會有布偶馬來貘布偶列車長快閃，遊客將有機會和馬來貘列車長一起搭乘列車遊園。

一個多月大時的莉姆路，背部開始出現淺色體毛。（台北市立動物園提供）

將近3個月大的莉姆路背部已經變白，身上還有淡淡花紋。（台北市立動物園提供）

4個月大時的莉姆路已經成黑白分明的體色，還是很喜歡向媽媽撒嬌。（台北市立動物園提供）

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