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    新北市高灘地工程管理處徵才 月薪上看38K

    為充實新北市河川巡防能力，新北市府高灘地工程管理處招考3名駐衛警察，主要工作為代管中央管河川區域、市管河川區域、市管區域排水設施範圍。示意圖。（資料照）

    為充實新北市河川巡防能力，新北市府高灘地工程管理處招考3名駐衛警察，主要工作為代管中央管河川區域、市管河川區域、市管區域排水設施範圍。示意圖。（資料照）

    2025/04/14 12:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為充實新北市河川巡防能力，新北市府高灘地工程管理處招考3名駐衛警察，4月22日起至4月29日線上開放報名，考試日期為6月11日，報考須具備中華民國國籍，並有高中職（含）以上學歷，無經驗與科系限制，月薪為新台幣37980元，詳情請至高灘處官網查詢。

    高灘處長黃裕斌表示，高灘處招考3名駐衛警察、6名備取候用，主要工作為代管中央管河川區域、市管河川區域、市管區域排水設施範圍與巡查海堤區域與查察取締排除違法案件，工作地點為高灘處，報考資格須具中華民國國籍與高中職以上學歷，無經驗或科系限制。

    黃裕斌指出，考試分2階段，筆試與口試成績各占50％，第1階段筆試訂於5月24日，筆試科目2科，科目一為水利法與其施行細則、河川管理辦法、排水管理辦法，科目二為經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點、行政程序法、行政執行法、行政罰法，題型為選擇題，筆試成績前50％，且分數不低於60分進入第2階段口試，口試日期訂於6月11日。

    高灘處補充，報考者即日起可至官網下載簡章查閱。報名、繳費與准考證問題請電洽（02）89699596轉151蔡小姐，工作內容與筆試範圍請諮詢（02）89699596轉311蘇先生。

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