114學年幼兒招生開跑 教育部：50.9萬個平價就學名額

教育部提供平價就學名額50.9萬個，114學年招生作業陸續開跑。（教育部提供）

2025/04/14 11:58

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度教保服務機構招生開跑，教育部今（14）日說明，為擴展公共化教保服務及減輕家長負擔，持續增設公立及非營利幼兒園，並協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，營造職場友善育兒環境，全國目前可提供逾50萬9000名、2歲至6（未滿）歲平價就學名額，支持家長兼顧工作與育兒。

教育部國教署組長王慧秋說明，公立及非營利幼兒園，均優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女6類需要協助幼兒。

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另依「性別平等工作法」第23條第1項第2款，所設托兒設施為員工子女非營利幼兒園及政府機關構、公營公司委託辦理之職場互助教保服務中心，則優先招收員工子女、孫子女後，再依序招收6類需要協助幼兒、兄弟姊妹已在園（中心）就讀且非當年度畢業生之一般幼兒及其他一般幼兒。王慧秋提醒，符合優先入園資格的幼兒家長，在教保服務機構招生登記前，可依各直轄市及縣市政府規定，備妥相關證明文件。

此外，王慧秋表示，為落實優先入園與適性安置，有特殊教育需求幼兒的家長，可向各地方政府設置的特殊教育學生鑑定及就學輔導會申請鑑定，經鑑定確有需求的特殊教育幼兒，將依其需求安置於特殊教育學校幼兒部、幼兒園學前特教班（包括集中式特教班、分散式資源班及巡迴輔導班）及普通班接受特教服務，各地方政府訂定之鑑定安置申請期程均早於幼兒園招生登記，全國教保資訊網「學前特教專區」亦提供各地方政府鑑定安置申請作業期程及學前特教資源等相關資訊。

王慧秋說明，為方便家長評估適合的教保服務機構，將陸續公告114學年度招生資訊於全國教保資訊網，可至「公共化教保服務專區」查詢各地方政府公共化幼兒園招生資訊；或至「幼兒園查詢專區」查詢欲就讀之教保服務機構招生簡章及基本資訊，也可致電各教保服務機構，或向各直轄市、縣市政府教育局處洽詢招生情形，為孩子選擇最適合的教保服務機構。

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