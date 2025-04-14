串聯老樹造大型木構建築 台東舊站特區櫥窗大改造

台東「舊站特區櫥窗」將串聯10多棵老樹搭造大型木構建築。（記者黃明堂攝）

2025/04/14 11:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東舊站特區有28公頃的大空間正逐步改造，位於舊鐵花村前的區塊將做為「舊站特區櫥窗」，將串聯10多棵老樹搭造大型木構建築，今天舉辦動土典禮，預計明年上半年完工，可供民眾在不同高度散步、休息，也有足夠彈性空間舉辦市集、表演、展覽與社區活動。

今天的動土典禮，除了採用傳統的祭拜，也別開生面採用阿美族崇敬土地儀式，每人倒一瓶米酒在地上。基地位於新生路與博愛路交叉口，縣長饒慶鈴說，不僅靠近鐵花新聚落、舊車站、轉運站，更位處城市中軸線的節點，對許多台東人是再熟悉不過的地方，「櫥窗計畫」要將台東的生活風格、文化特色與創意能量，濃縮並呈現在這座場域，希望居民或遊客，都能像透過櫥窗一樣，看見台東多元豐富的樣貌，感受獨有的城市魅力與生活態度。

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縣府建設處說明，建築外觀採用「GLT膠合層積木材」，是一種用多層木板膠合的環保建材，不只比鋼筋混凝土輕盈又堅固，也大幅降低碳排放。此次工程將以場外預製、現場吊裝的方式施工，既能提高效率，也減少對周邊環境和居民的影響，是友善社區的一種做法。

整體基地面積約2100坪，建築面積約835坪，將規劃展演空間、餐飲店鋪與行政服務等機能。戶外空間約1291坪，將延續既有綠帶與周邊老樹，設計環繞步道和觀景平台，未來不僅是市民平常散步的地方，也將在城市博覽會期間，成為讓外地朋友認識台東的第一站。

縣府說，櫥窗計畫採統包方式辦理，完工後除了配合博覽會，更希望它長期成為台東推動慢經濟與文化治理的據點之一。未來也會邀請在地團隊、青年創作者一同參與場域規劃與內容策展，讓這個空間不只是縣府蓋的建築，而是市民與地方共同使用、共同成長的生活場域。

台東「舊站特區櫥窗」將串聯10多棵老樹搭造大型木構建築的設計圖。（記者黃明堂翻攝）（記者黃明堂攝）

台東「舊站特區櫥窗」動工典禮，依阿美族傳統儀式，人灑一瓶米酒。（記者黃明堂攝）

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