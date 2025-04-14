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    林試所開發孢子低溫儲藏技術 台灣水韭免於滅絕危機

    經低溫儲存技術後，台灣水韭孢子的發芽率與長出幼苗率都大幅提升。（林試所）

    經低溫儲存技術後，台灣水韭孢子的發芽率與長出幼苗率都大幅提升。（林試所）

    2025/04/14 11:58

    〔記者楊媛婷／台北報導〕屬蕨類植物的台灣水韭在植物演化有舉足輕重地位，鄰近國家中國、日本、韓國水韭都來自台灣水韭雜交後代，僅生長在夢幻湖的台灣水韭在氣候變遷可能面臨滅絕危機，農業部林業試驗所開發孢子低溫儲存技術，提高繁殖能力，將可繁殖足夠數量台灣水韭植株避免滅絕。

    台灣水韭目前唯一的天然生育地就在七星山的夢幻湖，受極端氣候及生育地的變遷，陷入滅絕危機，目前被列為瀕危植物，林試所指出，台灣水韭在東亞水韭的演化和物種形成扮演關鍵角色，台灣鄰近國家的水韭幾乎都是台灣水韭雜交後代，如中國水韭就是台灣水韭與雲貴水韭雜交產生，日本水韭起源於台灣水韭和中華水韭，韓國水韭則起源於台灣水韭和漢孥山水韭，另外台灣水韭也是研究陸地植物中耐旱植物行光合作用的模式物種，也是第1個發表基因組的水韭物種。

    林試所特聘研究員黃曜謀表示，台灣水韭是台灣特有種，因為只有單一族群，唯一天然生育地夢幻湖過去曾遇到乾旱壓力，加上其他物種競爭，都加速台灣水韭族群衰退，2006年時甚至差點發生滅絕危機，尤其台灣水韭新鮮大孢子的發芽率偏低，一度讓人工繁殖受阻，後來藉由將浸水的台灣水韭孢子用4度低溫儲存12週，就發現可讓大孢子的發芽速度從平均12週降低到2週，另隨著低溫儲藏的時間越長，如拉到20週低溫儲存，大孢子的發芽率與長出幼苗的比率更高，從原本26.5%、13%，各自提高到63%、62%。

    林試所表示，隨台灣水韭繁殖新技術的開發，將可繁殖足夠數量的植株，未來若台灣水韭面臨危機，就可將培育的台灣水韭植株移回夢幻湖，避免物種滅絕。

    夢幻湖是台灣水韭唯一天然生育地。（林試所提供）

    夢幻湖是台灣水韭唯一天然生育地。（林試所提供）

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