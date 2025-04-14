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    台東知本濕地保育鳥類調查 環頸雉數量創8年來新高

    環頸雉。（荒野保護協會提供）

    環頸雉。（荒野保護協會提供）

    2025/04/14 11:52

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環頸雉、黃鸝與臺灣畫眉是台東知本濕地引人注目的3種保育類野鳥，荒野保護協會今（14日）公布今年的知本濕地調查結果，其中被列為國家極度瀕危的環頸雉，共記錄到206隻次，為2018年展開調查以來最高。而黃鸝為目前台東仍相對稀有的物種，至今從未發現幼鳥，是否仍存在獵捕壓力需進一步關注。

    荒野保護協會自2018年起，每年於知本濕地進行環頸雉調查，自2022年起，也將黃鸝與臺灣畫眉納入調查對象，作為知本溪口沖積扇的重要目標保育鳥種。

    荒野保護協會表示，根據《2024臺灣鳥類紅皮書名錄》受脅等級，環頸雉被列為「國家極度瀕危」、臺灣畫眉為「國家瀕危」，黃鸝則為「國家易危」。環頸雉偏好草生地、臺灣畫眉仰賴灌叢作掩護，而黃鸝則需同時具備高大喬木與開闊地的棲地。長期觀測這三種鳥類，將有助於了解知本濕地周邊環境的變遷趨勢。

    荒野保護協會表示，今年調查成果為環頸雉206隻次、臺灣畫眉92隻次、黃鸝19隻次，此次環頸雉調查隻次創下歷年新高。回顧2024年，數量曾因2023年繁殖季發生大火及棲地成林而驟降至115隻次，顯示今年調查成果的回升具有指標性意義。

    荒野保護協會指出，環頸雉對果園與放牧荒地適應良好，但也因與人類活動空間重疊，開始對農作造成一定影響，引發部分農民疑慮。而黃鸝為目前台東仍相對稀有的物種，雖數量緩步成長，但至今從未發現幼鳥，繁殖情況仍未明朗，是否仍存在獵捕壓力，亟需進一步研究與關注。

    黃鸝。（荒野保護協會提供）

    黃鸝。（荒野保護協會提供）

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