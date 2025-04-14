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    台灣台語認證今起報名 19歲以下免費

    台灣台語認證今起報名，19歲以下報名免費。（取自官網）

    台灣台語認證今起報名，19歲以下報名免費。（取自官網）

    2025/04/14 11:41

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部台灣台語認證今（114）年第2次考試今（14日）至5月9日下午5時止開放報名，報名對象不限國籍和年齡，只要對台灣台語有興趣者皆可報考，一人限報考一種卷別，報名費新台幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫）即可獲得獎勵品1份。

    教育部終身教育司科長黃鈺維說明，今年第1次考試（包含A、B、C卷）已於3月辦理完畢，預計4月28日公布成績；第2次考試訂於8月2日舉行A卷電腦化測驗，8月3日辦理B卷。

    黃鈺維表示，6歲以下或65歲以上報考A卷，如評估於測驗期間（除書寫測驗仍以紙筆應試外）全程操作電腦有困難者，可申請特殊需求服務，另為能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部於考試官網建置「電腦化測驗線上模擬平台」，考生可多加練習。

    黃鈺維說明，教育部自民國99年起開辦認證考試迄今，累計有22萬1996人報名，就今年3月報名資訊看來，仍以學生族群報名人數最多，有9039人報考，占總報名比率為52.10％，期待未來有更多年輕學子一起加入學習本土語言的行列，讓本土語言永續傳承。

    有關考試完整資訊，可至考試專屬網站「最新消息」專區查詢，或可電洽承辦單位國立台灣師範大學免付費服務專線：0800-699-566或付費電話（02）7749-3664；服務信箱：ttg.sce@deps.ntnu.edu.tw。

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