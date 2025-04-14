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    新北114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章公告 5/16起網路報名

    淡海非營利幼兒園校園環境讓幼兒自在奔跑。（新北教育局提供）

    淡海非營利幼兒園校園環境讓幼兒自在奔跑。（新北教育局提供）

    2025/04/14 11:56

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章已上網，全程線上作業，5月15日早上9點公告缺額，5月16日上午10點起至5月22日下午4點開放報名，教育局長張明文今表示，錄取由「抽籤分發」決定，而非報名先後排序，提醒育有學齡前寶貝的家長務必在期限內完成登記；6月3日中午12點直播抽籤、下午3點公布結果。

    張明文指出，招生採取「一次抽籤，同步公告正、備取名單」，開放「多志願、不限園數」選填機制，家長可依通勤距離、課程特色等需求自由排序，每個志願都有正取機會；若未獲正取，系統將以選填的第1志願排序備取。家中有雙胞胎以上的幼兒，可選「合併抽籤」或「分開抽籤」，如同一籤卡多胞胎幼兒分發名額大於或等於多胞胎幼兒數，幼兒可同時入園；分發名額不足的話，多胞胎幼兒則一起列入下一志願序。

    張明文提到，資格審查全面改為線上上傳辦理，當文件缺漏或不符會以簡訊提醒補件，6月3日中午12點於臉書粉專「新北學Bar」直播抽籤分發，同日下午3點公告錄取結果，正取生須於6月4日晚間6點前線上報到，詳細資訊可至市府教育局網站、新北市幼兒教育資源網下載招生簡章、問答集。

    教育局補充，今年招生有兩大量點，其一調整「經教育局核定交通不便地區（含非山非市）學校附設幼兒園且設籍滿2年以上之幼兒」資格調至第3順位，協助當地幼兒就近就學需求；另一配合教育部政策，逐年調降師生比至1:12，若分發後該園仍有缺額且無其他幼生備取登記，便調整招生人數。

    招生簡章網址

    新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章

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